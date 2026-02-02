W skrócie W elektrociepłowni PGE w Gdańsku doszło do awarii spowodowanej nieszczelnością jednego z urządzeń.

Utrudnienia w dostawach ciepła dotyczą mieszkańców Gdańska i Sopotu, a zajęcia stacjonarne w części szkół podstawowych zostały zawieszone do czwartku włącznie.

Miasto udostępniło ogrzewane autobusy i umożliwiło wypożyczenie grzejników elektrycznych w związku z falą mrozów.

Informacje na temat awarii elektrociepłowni w Gdańsku pojawiły się w poniedziałek po południu. Powodem problemów jest nieszczelność jednego z jedenastu urządzeń.

Jak poinformowano, awaria ma zostać usunięta do środy, 4 lutego. Do tego czasu mieszkańcy Gdańska i Sopotu muszą liczyć się z utrudnieniami w dostawach ciepła. Problem dotyczy szczególnie obiektów położonych na końcach sieci.

Gdańsk i Sopot. Awaria elektrociepłowni. Jest komunikat Dulkiewicz

"Nieszczelność bloku technologicznego elektrociepłowni PGE w Gdańsku powoduje tymczasowe utrudnienia w dostawach ciepła w siedmiu dzielnicach miasta" - przekazała w mediach społecznościowych prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Problem dotyczy mieszkańców dzielnic: Żabianka, Oliwa, Strzyża, Stogi (południowa część), Śródmieście, Orunia - św. Wojciech - Lipce (północna część), Orunia Górna Gdańsk Południe oraz całego Sopotu.

Polityk przekazała również informacje o zawieszeniu zajęć stacjonarnych w szkołach podstawowych położonych na terenie miasta. Nauka w szkołach ponadpodstawowych będzie odbywać się w trybie zdalnym. Otwarte pozostaną żłobki i przedszkola.

W kilkunastu placówkach lekcje będą się odbywały normalnie. Są to: Szkoła Podstawowa nr 59, SP 40, SP 84, SP 62, SP 82, SP 83, SP 86, SP 88, SP 87, Przedszkole nr 61, Specjalna Szkoła Podstawowa nr 28, X Liceum Ogólnokształcące oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia.

Awaria elektrociepłowni w Trójmieście. Zajęcia w szkołach zawieszone

Dulkiewicz zamieściła także link do komunikatu, w którym przekazano nowe informacje na temat awarii.

"Uszkodzeniu uległ kocioł blokowy o mocy 100 MW, co stanowi około jednej siódmej całkowitej mocy zainstalowanej w zakładzie (750 MW). Jest to urządzenie o ogromnych rozmiarach - konstrukcja o wysokości 12-piętrowego budynku" - przekazano.

Jak dodano, nieszczelność wykryto na wysokości około 10 metrów. "Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury panujące wewnątrz, kocioł musiał być wychładzany przez ponad dobę, zanim serwisanci mogli rozpocząć prace. Naprawa prowadzona jest w trybie 24-godzinnym" - wyjaśniono.

Fala mrozów w Gdańsku. Miasto udostępnia ogrzewane autobusy

Sama naprawa planowo zakończy się w środę wieczorem. Później konieczne będzie jednak także przeprowadzenie próby szczelności oraz procesu rozpalania i dogrzewania systemu.

W związku z występowaniem na terenie województwa pomorskiego temperatur sięgających nawet -25 stopni C miasto zdecydowało o podstawieniu dwóch ogrzewanych autobusów. Chętni mieszkańcy będą mogli także pożyczyć grzejniki elektryczne.

Można je odebrać w poniedziałek w godzinach 16.30-20, a we wtorek i środę w godzinach 7-20 w dwóch lokalizacjach Grupy GPEC w Gdańsku: przy ul. Słowackiego 159 B i przy ul. Miałki Szlak 44. Aby wypożyczyć grzejniki należy wcześniej zadzwonić pod nr telefonu: 58 52 43 580.

Trudna sytuacja panuje także w sąsiednim Sopocie, korzystającym z usług tej samej elektrociepłowni. Tam również zdecydowano o zawieszeniu zajęć w szkołach - na takich samych zasadach jak w Gdańsku. Wyjątkiem jest Szkoła Muzyczna, która ma niezależne źródło ogrzewania.

