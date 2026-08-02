Wieczór na ogródkach działkowych zakończony tragedią. Zginęły dwie osoby

W skrócie Dwie osoby straciły życie w pożarze na terenie rodzinnych ogródków działkowych przy ul. Meteorytowej w Gdańsku.

Z płonącej altany uciekły dwie kobiety, które doznały oparzeń i podtruły się dymem, a jedna osoba zgłosiła się do ratowników z objawami zawału.

Strażacy odnaleźli w zgliszczach ciała 61-letniego mężczyzny i 56-letniej kobiety, a teren pożaru został zabezpieczony w celu dalszych czynności.

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Zgłoszenie o prawdopodobnym wybuchu gazu i pożarze na terenie rodzinnych ogródków działkowych przy ul. Meteorytowej dotarło do strażaków z Gdańska w sobotę przed godziną 23. Na miejsce przyjechały trzy zastępy straży pożarnej oraz oficer operacyjny Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku.

Strażacy zastali całkowicie zawaloną murowaną altanę, która była objęta ogniem. Wewnątrz budynku oraz w jego pobliżu pożarnicy odnaleźli natomiast kilka butli z gazem.

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Jak wyjaśnili strażacy, bezpośredni dojazd do altany był utrudniony. "Stąd linię gaśniczą rozwijano przez około 100 metrów" - czytamy w komunikacie służb.

Tragiczny pożar w Gdańsku. Nie żyją dwie osoby

Jeszcze przed przyjazdem strażaków z płonącej altany zdołały uciec dwie kobiety, którym pierwszej pomocy udzielali sąsiedzi oraz osoby postronne.

Jak pisze portal trójmiasto.pl, chodzi o 56- oraz 18-latkę. Obie doznały oparzeń oraz podtruły się dymem i zostały przekazane zespołom ratownictwa medycznego.

Po pewnym czasie do ratowników zgłosiła się także trzecia kobieta w wieku 86 lat z objawami zawału. Jak przekazała gdańska straż pożarna, była to jednak osoba postronna.

Po ugaszeniu pożaru strażacy przystąpili do przeszukania pogorzeliska. W zgliszczach znaleźli zwęglone zwłoki 61-letniego mężczyzny, a chwilę później natrafili także na ciało 56-letniej kobiety.

Miejsce pożaru zostało zabezpieczone do dalszych działań procesowych, których zadaniem będzie ustalenie okoliczności tego tragicznego zdarzenia.





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