Bałtycka foka oddaliła się od morza i zdecydowała się popłynąć Wisłą kilkadziesiąt kilometrów w głąb lądu. To nietypowa sytuacja, ale eksperci zdradzają, dlaczego drapieżnik mógł zdecydować się na taką wyprawę. Co ciekawe, to nie pierwszy raz, gdy gatunek ten zaobserwowano w naszym kraju z dala od Morza Bałtyckiego.