W skrócie Prezydent Tczewa odwołał Joannę G. z funkcji wiceprezydenta po otrzymaniu informacji z Sądu Rejonowego w Tczewie.

Według medialnych doniesień Joanna G. miała dopuścić się czterech kradzieży w drogerii, a rozprawa sądowa została zaplanowana na 16 kwietnia.

Joanna G. wcześniej pracowała jako dyrektorka Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie oraz w Biurze Prezydenta Gdańska ds. Kultury.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- W związku z informacjami otrzymanymi z Sądu Rejonowego w Tczewie prezydent Łukasz Brządkowski podjął decyzję o odwołaniu pani Joanny z funkcji wiceprezydenta Tczewa - przekazała Małgorzata Mykowska z Urzędu Miejskiego w Tczewie.

Zapytana o szczegóły, a także o to, czy G. pozostanie pracownikiem urzędu i kto zastąpi ją na stanowisku, Mykowska poinformowała, że na razie miasto nie udziela w tej sprawie dodatkowych informacji - mają one zostać przedstawione w najbliższych dniach.

Tczew. Wiceprezydent Joanna G. odwołana. W tle sprawa kradzieży

Według medialnych doniesień wiceprezydentka miała dopuścić się czterech kradzieży w jednej z drogerii. Sprawę opisywała "Gazeta Wyborcza", według której kobieta miała przywłaszczyć kosmetyki i artykuły chemiczne o łącznej wartości 638,91 zł.

Postępowanie w tej sprawie prowadziła Komenda Powiatowa Policji w Tczewie, która skierowała do sądu wniosek o ukaranie. Potwierdził to rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Gdańsku sędzia Mariusz Kaźmierczak. Poinformował, że rozprawa w Sądzie Rejonowym w Tczewie zaplanowana jest na 16 kwietnia.

- Sprawa dotyczy zarzutów popełnienia przez obwinioną Joannę G. czterech wykroczeń z art. 119 par. 1 Kodeksu wykroczeń, tj. kradzieży mienia o wartości poniżej 800 zł - przekazał. Miało do nich dojść 22 listopada, 9 grudnia, 11 grudnia i 29 grudnia 2025 r.

Skandal w Tczewie. Wiceprezydentka obwiniona o kradzież z drogerii

Po ujawnieniu sprawy przez media prezydent Tczewa Łukasz Brządkowski najpierw oczekiwał wyjaśnień od swojej zastępczyni, a następnie zaczął jej bronić. Na antenie Radia Gdańsk powiedział, że "to grillowanie pani prezydent". Mówił też, że trzyma kciuki za swoją urzędniczkę i wierzy, że uda się jej oczyścić swoje imię.

- Z tego, co wiem, nie było żadnej kradzieży i żadnego złapania na gorącym uczynku. To był po prostu anonim, który został wysłany do wielu redakcji - powiedział Brządkowski w Radiu Gdańsk.

Joanna G. jako wiceprezydent odpowiadała m.in. za sprawy związane z polityką społeczną, oświatą, sportem, kulturą. Wcześniej przez kilka lat była dyrektorką Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie, a następnie pracowała w Biurze Prezydenta Gdańska ds. Kultury.

W ostatnich wyborach samorządowych zdobyła mandat radnej z listy Samorządu OdNowa. Po objęciu funkcji wiceprezydenta Tczewa zrzekła się go.

"Polityczny WF": Paradoks Czarnka. Czym teraz zagra Konfederacja? INTERIA.PL