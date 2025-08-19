Weszli do wody mimo zakazu, zaczęli się topić. Akcja WOPR nad Bałtykiem
Weszli do morza, choć plaża nie była strzeżona i nagle zaczęli się topić. Ratownicy z gniewińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego uratowali sześć osób, w tym piątkę dzieci i jednego dorosłego. Wszyscy byli nad Bałtykiem w ramach zorganizowanych kolonii. Teraz sprawą nieletnich, a także ich opiekuna i kierownika obozu, zajmie się policja.
Ratownicy z gniewińskiego WOPR poinformowali o kolejnej akcji w morzu, tym razem zakończonej pełnym sukcesem. Piątka uczestników kolonii wraz z opiekunem weszła do Bałtyku na niestrzeżonej plaży. Zaczęli tonąć 100 m od brzegu, 300 m od najbliższego kąpieliska strzeżonego.
Łeba. Ratownicy WOPR uratowali sześć topiących się osób
Jak podaje we wpisie WOPR, do zdarzenia doszło w poniedziałek po południu w Łebie. Tego dnia od rana na wszystkich kąpieliskach powiewała czerwona flaga oznaczająca całkowity, bezwzględny zakaz kąpieli.
"Wysokie fale oraz bardzo silne prądy wsteczne stwarzają realne niebezpieczeństwo i zagrożenie dla życia osób w wodzie" - przypomnieli ratownicy.
Mimo tego, uczestnicy kolonii w wieku 11-13 lat i sprawujący nad nimi opiekę dorosły weszli do akwenu, ignorując jakiekolwiek zasady bezpieczeństwa. Przed godziną 16 dostrzegł ich dopiero dwuosobowy patrol pieszy.
Weszli do wody na niestrzeżonej plaży. Opiekun i kierownik kolonii trafili w ręce policji
Obecni na miejscu zdarzenia ratownicy natychmiast wezwali wsparcie i sami rozpoczęli akcję ratowniczą. Po chwili dołączyli do nich kolejni, którzy na plażę dotarli quadami wyposażonymi w sprzęt medyczny,
Całą szóstkę udało się szczęśliwie wyciągnąć z wody z zachowanymi funkcjami życiowymi i przytomnych. Do dwójki dzieci konieczne było jednak wezwanie ratowników medycznych, po czym jedna z dziewczynek trafiła do szpitala.
"Jesteśmy świadomi, że od największej tragedii w historii wypoczynku dzieci nad morzem, te dzieciaki uratował cud - obecność patrolu ratowników wodnych na plaży NIEstrzeżonej. Byli w odpowiednim miejscu i czasie" - podsumowali zajście ratownicy WOPR.
Opiekun i kierownik kolonii zostali przekazani pod nadzór funkcjonariuszy policji. Łącznie, w poniedziałek gniewińskie WOPR interweniowało w Łebie pięć razy. Wszystkie akcje związane były z kąpielą podczas niebezpiecznych warunków na plażach niestrzeżonych i w miejscach zakazu. Nikt nie zginął. Trzy osoby otrzymały natomiast mandaty karne.