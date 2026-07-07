W skrócie W Słupsku we wtorek i środę w godzinach 10:00-13:00 uruchomione zostaną syreny alarmowe jako element testu systemu alarmowania.

RCB oraz miasto Słupsk poinformowały, że sygnały dźwiękowe oraz alert mają wyłącznie charakter testowy i mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań.

Po zakończeniu testu mieszkańcy są proszeni o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej odbioru sygnałów alarmowych.

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Informacje o testach systemu alarmowego przekazano w mediach społecznościowych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

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"Uwaga! Dziś i jutro (07-08.07) w godz. 10:00-13:00 na terenie Słupska odbędą się ćwiczenia systemu alarmowania z wykorzystaniem syren" - przekazano.

W dalszej części komunikatu opublikowanego na portalu X zaapelowano o zachowanie spokoju w obliczu ćwiczeń. "Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie Słupska (woj. pomorskie)" - dodano.

Słupsk. Zawyją syreny alarmowe, RCB z apelem

Informacje o planowanych ćwiczeniach przekazało wcześniej także na swojej stronie miasto Słupsk. "W ramach testu uruchomione zostaną syreny alarmowe, które wyemitują - ciągły sygnał akustyczny trwający 1 minutę, komunikat głosowy zapowiadający test, powtórzony trzykrotnie" - powiadomiono.

"Emitowane sygnały oraz przesłany ALERT RCB mają charakter wyłącznie testowy i nie wymagają podejmowania żadnych działań ze strony mieszkańców" - podkreślono.

Również urzędnicy miejscy zaapelowali o spokojne podejście do prowadzonych testów. "Prosimy o zachowanie spokoju oraz przekazanie informacji rodzinie, sąsiadom i znajomym, aby ograniczyć możliwość powstawania niepotrzebnego niepokoju" - dodano.

"Po zakończonym teście uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej odbioru sygnałów alarmowych w Państwa lokalizacji" - poinformowano na koniec.





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