W skrócie Premier Donald Tusk podkreślił znaczenie Gdyni w 100. rocznicę nadania jej praw miejskich.

W Stoczni Wojennej w Gdyni powstają nowoczesne fregaty w ramach programu Miecznik oraz okręt ratowniczy programu Ratownik.

Szef rządu wskazał na kluczową rolę Gdyni w programach zbrojeniowych i współpracy międzynarodowej w regionie Bałtyku.

Z okazji 100. rocznicy nadania praw miejskich Gdyni, premier odwiedził PGZ Stocznię Wojenną, w której powstają trzy nowoczesne fregaty w ramach programu Miecznik - "Wicher", "Burza" i "Huragan" oraz okręt ratowniczy w ramach programu Ratownik.

- Dla Gdynian to ważny dzień, bo równo sto lat temu Rada Ministrów podjęła decyzję, że Gdynia będzie miastem i kilka tygodni później stało się to materialnym faktem - mówił podczas wtorkowych obchodów Donald Tusk.

Dodał, że Gdynia jest dla niego bardzo ważna także ze względów rodzinnych. - Mój świętej pamięci teść był komandorem marynarki wojennej, teściowa do dzisiaj opiekuje się nami, kiedy jesteśmy całą rodziną w Gdyni. Moja żona, synowa, zięć - to wszystko Gdynia - wymieniał.

Gdynia. Donald Tusk: Polska ma realną szansę dominować na Bałtyku

Premier przemawiał pod jedną z trzech fregat, która powstaje w Stoczni Wojennej w ramach programu Miecznik. Podkreślał przy tym wagę współpracy między stoczniami.

- To jest żywy dowód, że przemysł stoczniowy w Polsce ma naprawdę perspektywy rozwojowe - stwierdził.

Szef rządu podkreślił, że fregaty, które powstają w ramach wspomnianego programu to inwestycja opiewająca na 15 mld zł. - I to tylko cześć wielkiego projektu, który składa się na bezpieczny polski Bałtyk - dodał.

Tusk podkreślił, że "Gdynia powstała po to, żeby Polska była suwerenna i otwarta na cały świat". - Dzisiaj Gdynia jest bardzo ważną częścią całej aglomeracji i całego zespołu portów, który powoduje, że Polska ma realne szanse dominować na Bałtyku. Taka jest nasza ambicja - zapowiedział.

Gdynia częścią dużego projektu geopolitycznego? Tusk: Symbol ambicji i aspiracji

Szef rządu wspominał, że za czasów jego młodości Gdynia była "najnowocześniejszym, otwartym na Zachód miejscem w Polsce".

- Była symbolem naszych ambicji i aspiracji przynależności do wspólnoty Zachodu, nowoczesności i dzisiaj ponownie staje się miejscem, które jest synonimem polskich aspiracji. (...) Rodzącej się na nowo potęgi morskiej - podkreślił.

Wspomniał też m.in. o misji NATO Baltic Sentry, którą rozpoczęto rok temu w celu ochrony infrastruktury krytycznej na Morzu Bałtyckim.

- Realizujemy program Orka wspólnie ze Szwedami. Gdynia staje się bardzo ważną częścią dużego projektu geopolitycznego, możemy tak to wprost nazwać. Nasza coraz ściślejsza współpraca ze Szwecją, Norwegią Finlandią, państwami bałtyckimi (...) staje się absolutnie kluczowa dla bezpieczeństwa Europy, Polski i funkcjonowania NATO w tym regonie - podkreślił.

