Służby wciąż poszukują strażaka, z którym utracono kontakt podczas gaszenia pożaru.

Zagrożenie stwarza niestabilna konstrukcja budynku i spadające regały.

Jak przekazał w rozmowie z Interią rzecznik prasowy KP PSP w Malborku Mariusz Wyciszkiewicz, wciąż trwają poszukiwania zaginionego strażaka, z którym utracono kontakt podczas pożaru hali produkcyjnej w Kawle w woj. pomorskim.

Akcja poszukiwawcza w Kawle. Na miejscu 80 strażaków

W akcji poszukiwawczej w niedzielę rano uczestniczą 34 zastępy straży pożarnej - 80 strażaków. Rzecznik poinformował, że prowadzone są podmiany na poszczególnych odcinkach bojowych.

Konstrukcja hali jest zagrożona, ma ona - jak przekazał strażak - "składać się do środka". Niebezpieczeństwem dla służb są również produkty znajdujące się wewnątrz hali oraz regały, które zaczynają stopniowo spadać z wyższych partii.

Wcześniej służby informowały o tym, że badany jest obraz z kamer bezzałogowych statków powietrznych, które są wpuszczane do środka, a także monitoringu przy hali.

Pożar w Kawle. Spłonęła hala produkcyjna, utracono kontakt z strażakiem

Zgłoszenie o wielkim pożarze hali w miejscowości Kawle służby otrzymały w środę o godz. 15:53. Jeszcze wieczorem z żywiołem walczyło 300 strażaków. Płomienie objęły przede wszystkim halę magazynową o wymiarach około 30 na 50 metrów i 12 metrów składowania z przestrzenią techniczną powyżej.

Jak informował wówczas Interię rzecznik prasowy Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, strażacy mieli do czynienia z "dużym pożarem".

Z kolei w trakcie jednej z konferencji prasowych zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Grzegorz Szyszko przekazał, że w wyniku pożaru "spaliło się około dwóch ton amoniaku".

Mundurowy zaznaczył także, że wszyscy pracownicy, którzy w trakcie wybuchu pożaru przebywali na terenie zakładu, zostali ewakuowani.

