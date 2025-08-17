Trwa akcja poszukiwawcza w Kawle. Służby szukają zaginionego strażaka
Na terenie spalonej hali produkcyjnej w Kawle wciąż trwa akcja poszukiwawcza. Służby szukają strażaka, który zaginął podczas akcji gaśniczej. Na miejscu pracują 34 zastępy straży pożarnej. Niebezpieczeństwem dla mundurowych jest konstrukcja obiektu, która wciąż pozostaje niestabilna i "składa się do środka".
W skrócie
- W Kawle trwa akcja poszukiwawcza po ogromnym pożarze hali produkcyjnej.
- Służby wciąż poszukują strażaka, z którym utracono kontakt podczas gaszenia pożaru.
- Zagrożenie stwarza niestabilna konstrukcja budynku i spadające regały.
Jak przekazał w rozmowie z Interią rzecznik prasowy KP PSP w Malborku Mariusz Wyciszkiewicz, wciąż trwają poszukiwania zaginionego strażaka, z którym utracono kontakt podczas pożaru hali produkcyjnej w Kawle w woj. pomorskim.
Akcja poszukiwawcza w Kawle. Na miejscu 80 strażaków
W akcji poszukiwawczej w niedzielę rano uczestniczą 34 zastępy straży pożarnej - 80 strażaków. Rzecznik poinformował, że prowadzone są podmiany na poszczególnych odcinkach bojowych.
Konstrukcja hali jest zagrożona, ma ona - jak przekazał strażak - "składać się do środka". Niebezpieczeństwem dla służb są również produkty znajdujące się wewnątrz hali oraz regały, które zaczynają stopniowo spadać z wyższych partii.
Wcześniej służby informowały o tym, że badany jest obraz z kamer bezzałogowych statków powietrznych, które są wpuszczane do środka, a także monitoringu przy hali.
Pożar w Kawle. Spłonęła hala produkcyjna, utracono kontakt z strażakiem
Zgłoszenie o wielkim pożarze hali w miejscowości Kawle służby otrzymały w środę o godz. 15:53. Jeszcze wieczorem z żywiołem walczyło 300 strażaków. Płomienie objęły przede wszystkim halę magazynową o wymiarach około 30 na 50 metrów i 12 metrów składowania z przestrzenią techniczną powyżej.
Jak informował wówczas Interię rzecznik prasowy Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, strażacy mieli do czynienia z "dużym pożarem".
Z kolei w trakcie jednej z konferencji prasowych zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Grzegorz Szyszko przekazał, że w wyniku pożaru "spaliło się około dwóch ton amoniaku".
Mundurowy zaznaczył także, że wszyscy pracownicy, którzy w trakcie wybuchu pożaru przebywali na terenie zakładu, zostali ewakuowani.