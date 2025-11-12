17-latek w środę został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Wejherowie, gdzie usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym - informację przekazał w rozmowie z Interią prok. Mariusz Duszyński, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że Michał G. znajdował się w stanie nietrzeźwości. W chwili zdarzenia w jego organizmie wykryto 0,3 promila alkoholu.

Wsiadając do samochodu, nastolatek zamierzał zabrać dwie rówieśniczki jedynie na przejażdżkę. Nie dostosował jednak prędkości do warunków na drodze, przez co samochód uderzył w drzewo. 16- i 17-latka poniosły śmierć na miejscu.

Wypadek w Kurowie. 17-letni kierowca był pod wpływem alkoholu

Michał G. w wyniku wypadku nie odniósł większych obrażeń. Jak wcześniej poinformowała PAP asp. Karolina Pruchniak z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, doznał on urazu ręki. - Po hospitalizacji od wczorajszego dnia nastolatek jest zatrzymany - informowała wówczas.

Po doprowadzeniu do prokuratury 17-latek przyznał się do winy i skorzystał z prawa do złożenia wyjaśnień - wynika z informacji przekazanych Interii przez prok. Duszyńskiego.

Nastolatek miał skorzystać z samochodu swoich rodziców, bez ich wiedzy i pozwolenia. Wsiadł za kierownicę, mimo świadomości, że wcześniej spożywał alkohol.

Prokurator skierował wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego na okres trzech miesięcy. Mimo młodego wieku, będzie on sądzony jak dorosły. Grozi mu kara od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Prof. Sławomir Sowiński o Obajtku i Ziobrze: Nie samymi igrzyskami żyją wyborcy Polsat News