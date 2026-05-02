W skrócie W wyniku przewrócenia się łódki na jeziorze w Salino zginęły dwie osoby – 28-letnia kobieta i 27-letni mężczyzna.

Łodzią podróżowało pięć osób; dwie trafiły do szpitala, jedna pozostała na miejscu po przebadaniu.

33-letni mężczyzna, sterujący łodzią podczas zdarzenia, miał ponad 1,5 promila w organizmie i został zatrzymany przez służby.

"Dnia 01.05.2026 o godz. 23:08 zostaliśmy zadysponowani zastępem SLRt wraz z łodzią ratowniczą do przewróconej łódki na jeziorze w miejscowości Salino" - czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie OSP Nadole na Facebooku.

Jak dodali funkcjonariusze, łódką podróżowało łącznie pięć osób.

"Wszystkie zostały wyciągnięte z wody przez ratowników. Dwie z nich trafiły do szpitala. Niestety, pomimo prowadzonej na miejscu akcji ratunkowej, dwie osoby poniosły śmierć" - dodano.

Salino. Tragiczny wypadek na jeziorze

Po przewróceniu się łodzi w wodzie znalazło się wszystkich pięcioro pasażerów. Jednej osobie udało się samodzielnie dopłynąć do brzegu.

"Dwie pozostałe osoby zostały podjęte z wody przez służby ratunkowe podczas prowadzonej akcji i trafiły one do szpitala bez zagrożenia życia" - poinformowała w komunikacie przesłanym polsatnews.pl asp. Karolina Pruchniak z KPP w Wejherowie.

Ofiary to 28-letnia kobieta i 27-letni mężczyzna. Jedna osoba po przebadaniu została na miejscu zdarzenia, dwie zostały zabrane do szpitala - przekazał na antenie Polsat News ogn. Grzegorz Hinz, oficer prasowy KPP SP w Wejherowie.

33-letni mężczyzna, który sterował łodzią, został zatrzymany przez służby. Badanie wykazało, że znajdował się pod wpływem alkoholu - miał ponad 1,5 promila we krwi.

