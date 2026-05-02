Tragiczny wypadek nad jeziorem. Nie żyją dwie osoby
Dwie osoby zginęły w nocy z piątku na sobotę w wyniku wypadku na jeziorze w Salino. Do zdarzenia doszło ok. godziny 23, kiedy przewróciła się łódka, którą podróżowało łącznie pięciu pasażerów. Ofiary to 28-letnia kobieta i 27-letni mężczyzna. 33-letni sternik był nietrzeźwy.
W skrócie
- W wyniku przewrócenia się łódki na jeziorze w Salino zginęły dwie osoby – 28-letnia kobieta i 27-letni mężczyzna.
- Łodzią podróżowało pięć osób; dwie trafiły do szpitala, jedna pozostała na miejscu po przebadaniu.
- 33-letni mężczyzna, sterujący łodzią podczas zdarzenia, miał ponad 1,5 promila w organizmie i został zatrzymany przez służby.
"Dnia 01.05.2026 o godz. 23:08 zostaliśmy zadysponowani zastępem SLRt wraz z łodzią ratowniczą do przewróconej łódki na jeziorze w miejscowości Salino" - czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie OSP Nadole na Facebooku.
Jak dodali funkcjonariusze, łódką podróżowało łącznie pięć osób.
"Wszystkie zostały wyciągnięte z wody przez ratowników. Dwie z nich trafiły do szpitala. Niestety, pomimo prowadzonej na miejscu akcji ratunkowej, dwie osoby poniosły śmierć" - dodano.
Salino. Tragiczny wypadek na jeziorze
Po przewróceniu się łodzi w wodzie znalazło się wszystkich pięcioro pasażerów. Jednej osobie udało się samodzielnie dopłynąć do brzegu.
"Dwie pozostałe osoby zostały podjęte z wody przez służby ratunkowe podczas prowadzonej akcji i trafiły one do szpitala bez zagrożenia życia" - poinformowała w komunikacie przesłanym polsatnews.pl asp. Karolina Pruchniak z KPP w Wejherowie.
Ofiary to 28-letnia kobieta i 27-letni mężczyzna. Jedna osoba po przebadaniu została na miejscu zdarzenia, dwie zostały zabrane do szpitala - przekazał na antenie Polsat News ogn. Grzegorz Hinz, oficer prasowy KPP SP w Wejherowie.
33-letni mężczyzna, który sterował łodzią, został zatrzymany przez służby. Badanie wykazało, że znajdował się pod wpływem alkoholu - miał ponad 1,5 promila we krwi.