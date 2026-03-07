Do wypadku doszło w sobotę rano.

- Tuż przed godz. 9.00 oficer dyżurny odebrał zgłoszenie, że na terenie jednego z zakładów przy ul. Elbląskiej doszło do wypadku podczas pracy - przekazał Mariusz Chrzanowski, oficer prasowy gdańskiej policji.

W wyniku zdarzenia zmarł mężczyzna. Jak doprecyzował policjant, nie przeżył on wypadku z wysokości.

- Na miejscu pod nadzorem prokuratora oraz z udziałem biegłego sądowego z zakresu medycyny pracowali policjanci z grupy dochodowo-śledczej oraz policyjny technik - poinformował Chrzanowski.

Funkcjonariusze wykonali oględziny, zabezpieczyli ślady oraz sporządzili dokumentację fotograficzną. - Policjanci zajmują się sparowania i wyjaśniają okoliczności zdarzenia - dodał oficer prasowy.

Gdańsk. Wypadek na terenie rafinerii. Spółka wydała oświadczenie

Informację o tragicznej śmierci pracownika spółki potwierdziła Rafineria Gdańska.

"Niezwłocznie po jego znalezieniu podjęto działania ratunkowe oraz powiadomiono odpowiednie służby, jednak życia pracownika nie udało się uratować" - czytamy w przesłanym redakcji oświadczeniu.

Spółka podkreśliła, że okoliczności zdarzenia są obecnie wyjaśniane przez powołany do tego zespół powypadkowy oraz właściwe organy państwowe.

"Z uwagi na prowadzone postępowania nie udzielamy informacji na temat okoliczności zdarzenia. Zarząd Rafinerii Gdańskiej składa rodzinie i bliskim zmarłego wyrazy głębokiego współczucia" - podsumowano.

