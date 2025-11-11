Do zdarzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek około godz. 2:30 na terenie gminy Choczewo w miejscowości Kurowo.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 17-letni kierujący samochodem marki volkswagen passat bez uprawnień, z nieustalonych przyczyn, zjechał z drogi i uderzył w przydrożne drzewo - przekazała polsatnews.pl asp. Karolina Pruchniak z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.

Na skutek zdarzenia śmierć na miejscu poniosły dwie pasażerki pojazdu: 16-latka i 17-latka.

Tragiczny wypadek w Kurowie. Na miejscu działały służby

- Na miejscu wypadku pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Kierującemu pojazdem została pobrana krew do badań - powiadomiła asp. Pruchniak.

Obecnie wyjaśniane są okoliczności i przyczyny wypadku.

Według informacji przekazanych przez serwis nadmorski24 na miejsce zdarzenia wezwano trzy zastępy staży pożarnej OSP i dwa z PSP.

