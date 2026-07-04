W skrócie W miejscowości Postolin w powiecie sztumskim samochód uderzył w nasyp, co doprowadziło do dachowania pojazdu.

W wyniku zdarzenia śmierć poniosły cztery osoby, w tym 12-letnia dziewczynka, a 22-letni kierowca trafił do szpitala z obrażeniami ciała.

Policjanci i prokurator prowadzą czynności na miejscu, a droga Postolin-Sztum pozostaje zablokowana, zalecane są objazdy.

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Do wypadku doszło przed godziną 5 rano w miejscowości Postolin w powiecie sztumskim.

- 22-letni kierujący pojazdem BMW prawdopodobnie nie dostosował prędkości i uderzył w nasyp drogowy - przekazała asp. szt. Karolina Kosmowska w rozmowie z Polsat News. W wyniku uderzenia auto dachowało.

Pojazdem podróżowało pięć osób. - Cztery osoby poniosły śmierć na miejscu w tym 12 letnia dziewczynka - przekazała rzeczniczka policji. Dodała również, że 22-latek z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala.

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"Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze zabezpieczają miejsce zdarzenia oraz prowadzą czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności i przyczyn wypadku" - przekazała w komunikacie policja w Sztumie.

"Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do poleceń służb pracujących na miejscu" - dodano.

Ochotnicza Straż Pożarna w Postolinie poinformowała z kolei, że droga Postolin-Sztum będzie zablokowana co najmniej na kilka godzin. Kierowcom rekomendowane są objazdy.





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