Tragiczny wypadek na północy Polski. Nie żyje motocyklista
Do tragicznego wypadku doszło we wtorek w pomorskiej miejscowości Gnojewo. W zderzeniu trzech aut i motocykla zginął 40-letni mężczyzna. Na miejscu pojawiła się straż pożarna, karetka pogotowia oraz śmigłowiec LPR. Droga jest zablokowana, policja wyznaczyła objazdy.
W skrócie
- Jedna osoba zginęła w wyniku wypadku z udziałem trzech samochodów osobowych i motocykla w miejscowości Gnojewo.
- Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
- Policja oraz inne służby wyjaśniają okoliczności zdarzenia, droga pozostaje całkowicie zablokowana.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Do zdarzenia doszło we wtorek ok. godz. 14:00 na 349. kilometrze drogi krajowej nr 22 w miejscowości Gnojewo w powiecie malborskim (woj. pomorskie).
W wypadku udział wzięły trzy samochody osobowe i motocykl - przekazała PSP w Malborku. Dodano, że pojazdami podróżowały łącznie cztery osoby.
Gnojewo. Tragiczny wypadek, 40-latek zginął na miejscu
Po przybyciu na miejsce ratownicy zabezpieczyli teren wypadku oraz podjęli resuscytację krążeniowo-oddechową motocyklisty.
Na miejsce zadysponowano także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej.
Mimo prób ratowania życia stwierdzono zgon motocyklisty. Ofiarą jest 40-letni mężczyzna. Na miejscu zdarzenia pracują służby wyjaśniające okoliczności zdarzenia.
Droga na odcinku Malbork - Swarożyn jest obecnie zablokowana. Na trasie wyznaczono objazdy.