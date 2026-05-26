Tragiczny wypadek na północy Polski. Nie żyje motocyklista

Michał Blus

Do tragicznego wypadku doszło we wtorek w pomorskiej miejscowości Gnojewo. W zderzeniu trzech aut i motocykla zginął 40-letni mężczyzna. Na miejscu pojawiła się straż pożarna, karetka pogotowia oraz śmigłowiec LPR. Droga jest zablokowana, policja wyznaczyła objazdy.

Na pierwszym planie zniszczony motocykl po wypadku, widać straż pożarną, w tle samochód policyjny
Jedna osoba zginęła w wypadku z udziałem trzech samochodów osobowych i motocykla, do którego doszło w miejscowości GnojewoPSP Malbork .

W skrócie

  • Jedna osoba zginęła w wyniku wypadku z udziałem trzech samochodów osobowych i motocykla w miejscowości Gnojewo.
  • Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
  • Policja oraz inne służby wyjaśniają okoliczności zdarzenia, droga pozostaje całkowicie zablokowana.
Do zdarzenia doszło we wtorek ok. godz. 14:00 na 349. kilometrze drogi krajowej nr 22 w miejscowości Gnojewo w powiecie malborskim (woj. pomorskie).

W wypadku udział wzięły trzy samochody osobowe i motocykl - przekazała PSP w Malborku. Dodano, że pojazdami podróżowały łącznie cztery osoby.

Gnojewo. Tragiczny wypadek, 40-latek zginął na miejscu

Po przybyciu na miejsce ratownicy zabezpieczyli teren wypadku oraz podjęli resuscytację krążeniowo-oddechową motocyklisty.

Rozbity motocykl leży na poboczu asfaltowej drogi, a przy nim znajduje się ślad płynów oraz piasku; na jezdni stoją dwa wozy strażackie, obok których pracują strażacy w odblaskowych kamizelkach.
W wypadku w Gnojewie zginął motocyklistaPSP Malbork .

Na miejsce zadysponowano także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej.



Mimo prób ratowania życia stwierdzono zgon motocyklisty. Ofiarą jest 40-letni mężczyzna. Na miejscu zdarzenia pracują służby wyjaśniające okoliczności zdarzenia.

Droga na odcinku Malbork - Swarożyn jest obecnie zablokowana. Na trasie wyznaczono objazdy.

