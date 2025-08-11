Tragiczny wypadek na A1. Pojazdy stanęły w płomieniach

Jakub Krzywiecki

Na autostradzie A1 na wysokości Rombarku doszło do tragicznego wypadku. Jedna osoba nie żyje, dwie są ranne - przekazał Interii kpt. Konrad Majewski z PSP Tczew. Autostrada w kierunku Łodzi jest zablokowana.

Wypadek na A1 w rejonie Pelplina. Doszło do pożaru
Wypadek na A1 w rejonie Pelplina. Doszło do pożaruPSP Tczewmateriał zewnętrzny

Dyżurny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku Przemysław Plata poinformował PAP, że do wypadku na A1 w Rombarku w kierunku Łodzi w powiecie tczewskim doszło o godz. 18.27.

Jak podała straż pożarna, w zdarzeniu brały udział trzy samochody ciężarowe i bus.

Kpt. Konrad Majewski z PSP Tczew przekazał Interii, że śmierć poniosła jedna osoba. Dwie inne osoby zostały ranne. Jezdnia w kierunku Łodzi jest zablokowana.

Spalony wrak pojazdu na jezdni autostrady, wokół stoi kilku strażaków i policjant, część jezdni jest zabezpieczona, w tle widoczna ciężarówka i bariery oraz drzewa.
Wypadek na A1 w rejonie PelplinaPSP Tczewmateriał zewnętrzny

Wypadek na A1 w rejonie Pelplina. Wezwano LPR

Na czas lądowania śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zablokowana jest również jezdnia w kierunku Gdańska. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać trzy godziny.

Służby zorganizowały objazd: zjazd na SPO Pelplin - dw229 - dk91 - dw231 i ponowny wjazd na A1 węzeł Kopytkowo.

Ciężarówki stanęły w ogniu na A1
