Tragiczny wypadek na A1. Pojazdy stanęły w płomieniach
Na autostradzie A1 na wysokości Rombarku doszło do tragicznego wypadku. Jedna osoba nie żyje, dwie są ranne - przekazał Interii kpt. Konrad Majewski z PSP Tczew. Autostrada w kierunku Łodzi jest zablokowana.
Dyżurny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku Przemysław Plata poinformował PAP, że do wypadku na A1 w Rombarku w kierunku Łodzi w powiecie tczewskim doszło o godz. 18.27.
Jak podała straż pożarna, w zdarzeniu brały udział trzy samochody ciężarowe i bus.
Kpt. Konrad Majewski z PSP Tczew przekazał Interii, że śmierć poniosła jedna osoba. Dwie inne osoby zostały ranne. Jezdnia w kierunku Łodzi jest zablokowana.
Wypadek na A1 w rejonie Pelplina. Wezwano LPR
Na czas lądowania śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zablokowana jest również jezdnia w kierunku Gdańska. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać trzy godziny.
Służby zorganizowały objazd: zjazd na SPO Pelplin - dw229 - dk91 - dw231 i ponowny wjazd na A1 węzeł Kopytkowo.