Tragiczny incydent w garażu. Nie żyje trzyletnie dziecko

Paweł Sekmistrz

Paweł Sekmistrz

Trzyletnie dziecko zostało przygniecione przez samochód w jednym z garaży w pomorskiej Kościerzynie. Życia malca nie udało się uratować. Na miejscu trwają działania mające wyjaśnić okoliczności tragedii.

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Dwie karetki i wóz straży pożarnej stojące obok ogrodzenia, obok nich strażacy i ratownicy medyczni
Tragedia w KościerzynieRadio Gdańskmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W Kościerzynie doszło do śmiertelnego wypadku, w którym samochód przygniótł trzyletnie dziecko w garażu.
  • Dziecko zostało wydobyte spod pojazdu przez rodzinę, a następnie podjęto próbę reanimacji, jednak nie udało się go uratować.
  • Obecnie prowadzone są czynności procesowe pod nadzorem prokuratora, aby ustalić przyczyny i okoliczności zdarzenia.
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W sobotę około godz. 12:00 dyżurny kościerskiej komendy otrzymał zgłoszenie o wypadku, w wyniku którego pojazd przygniótł dziecko.

- Na miejsce natychmiast skierowano funkcjonariuszy policji oraz zespół ratownictwa medycznego. Pomimo udzielonej pomocy medycznej życia dziecka nie udało się uratować - przekazała w rozmowie z PAP asp. Żaneta Podolska z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie.

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Tragedia w Kościerzynie. Nie żyje trzyletnie dziecko

Jak ustalił "Fakt", zdarzenie miało miejsce na oczach rodziców dziecka. To oni powiadomili o sprawie służby, prosząc o pomoc.

- Przed przybyciem służb, poszkodowane dziecko w wieku około 3,5 roku zostało wydobyte spod pojazdu przez członków rodziny. Strażacy zastali dziecko bez czynności życiowych i natychmiast rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową - powiedział w rozmowie z Radiem Gdańsk kpt. Mateusz Szmaglik z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Niestety, na skutek odniesionych obrażeń, dziecko zmarło.

Obecnie na miejscu trwają czynności procesowe pod nadzorem prokuratora. Śledczy wyjaśniają dokładne przyczyny oraz okoliczności zdarzenia. Na razie nie wiadomo, jak doszło do wypadku.

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