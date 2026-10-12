W skrócie W niedzielę wieczorem w Gdyni doszło do czołowego zderzenia busa i samochodu osobowego.

W wypadku zginęły dwie osoby - mężczyźni w wieku 37 i 40 lat.

Według wstępnych ustaleń policji przyczyną wypadku był manewr wyprzedzania, podczas którego auto osobowe zjechało na przeciwległy pas ruchu.

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Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do służb w niedzielę ok. 18.40 - przekazał Interii asp. Marek Kobiałko, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. Do zderzenia doszło na ul. Chwaszczyńskiej nieopodal skrzyżowania z ul. Rdestową.

Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy do wypadku doszło po tym, jak kierowca Toyoty podczas wyprzedzania zjechał na przeciwległy pas ruchu. Doszło wtedy do zderzenia z samochodem dostawczym marki Ford.

Tragiczny wypadek w Gdyni, nie żyją dwie osoby. Zderzenie busa z osobówką

- Na miejscu pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej wraz z technikiem kryminalistyki. Czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora i mają na celu szczegółowe ustalenie okoliczności oraz przyczyn tego tragicznego wypadku - poinformował asp. Kobiałko.

Rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku mł. asp. Dawid Westrych przekazał wcześniej, że na miejscu pracowali też strażacy wspólnie z zespołem ratownictwa medycznego i podjęli resuscytację krążeniowo-oddechową dwóch mężczyzn podróżujących samochodem osobowym.

- Pomimo prowadzonych działań ratunkowych ich życia nie udało się uratować. Lekarz stwierdził zgon obu mężczyzn w wieku 37 i 40 lat - obywatela Ukrainy oraz obywatela Polski - dodał Westrych.

Kierowca busa został objęty opieką zespołu ratownictwa medycznego. Do działań zadysponowano trzy zastępy straży pożarnej.



