Tragedia podczas rehabilitacji. Nie żyje 11-miesięczna dziewczynka

Alicja Krause

11-miesięczne dziecko nagle straciło przytomność podczas rehabilitacji w ośrodku szkolno-wychowawczym w Bytowie. Jak przekazał Interii sierż. szt. Dawid Łaszcz z tamtejszej Komendy Powiatowej Policji, pomimo 40-minutowej reanimacji dziewczynka zmarła.

Nie żyje 11-miesięczna dziewczynka. Przechodziła rehabilitację po operacji serca, zdj. ilustracyjne
Nie żyje 11-miesięczna dziewczynka. Przechodziła rehabilitację po operacji serca, zdj. ilustracyjne NurPhoto Getty Images

  • 11-miesięczna dziewczynka zmarła podczas rehabilitacji w ośrodku szkolno-wychowawczym w Bytowie.
  • Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratora, a przyczyny tragedii są wyjaśniane.
  • Personel został przesłuchany, zabezpieczono monitoring, a matce zapewniono opiekę psychologiczną.
Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności śmierci 11-miesięcznej dziewczynki, która nagle straciła przytomność w trakcie rehabilitacji w ośrodku szkolno-wychowawczym w Bytowie na Pomorzu.

Jak poinformował Interię sierż. szt. Dawid Łaszcz z Komendy Powiatowej Policji w Bytowie, w przeszłości dziecko przebyło operację serca.

    "Na miejsce zadysponowano służby medyczne oraz lotnicze pogotowie ratunkowe. Niestety, pomimo 40-minutowej reanimacji dziewczynka zmarła" - wyjaśnił policjant w nadesłanym komunikacie.

    Tragedia w Bytowie. Nie żyje 11-miesięczna dziewczynka

    Po tym tragicznym zdarzeniu policjanci pod nadzorem prokuratora wykonali oględziny. Przesłuchany został personel, natomiast nagrania z monitoringu zabezpieczono do badań sekcyjnych. Postępowanie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci.

    Sierż. szt. Łaszcz wskazał, że matkę zmarłego dziecka objęto opieką psychologiczną.

