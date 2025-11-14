Tragedia podczas rehabilitacji. Nie żyje 11-miesięczna dziewczynka
11-miesięczne dziecko nagle straciło przytomność podczas rehabilitacji w ośrodku szkolno-wychowawczym w Bytowie. Jak przekazał Interii sierż. szt. Dawid Łaszcz z tamtejszej Komendy Powiatowej Policji, pomimo 40-minutowej reanimacji dziewczynka zmarła.
W skrócie
- 11-miesięczna dziewczynka zmarła podczas rehabilitacji w ośrodku szkolno-wychowawczym w Bytowie.
- Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratora, a przyczyny tragedii są wyjaśniane.
- Personel został przesłuchany, zabezpieczono monitoring, a matce zapewniono opiekę psychologiczną.
Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności śmierci 11-miesięcznej dziewczynki, która nagle straciła przytomność w trakcie rehabilitacji w ośrodku szkolno-wychowawczym w Bytowie na Pomorzu.
Jak poinformował Interię sierż. szt. Dawid Łaszcz z Komendy Powiatowej Policji w Bytowie, w przeszłości dziecko przebyło operację serca.
"Na miejsce zadysponowano służby medyczne oraz lotnicze pogotowie ratunkowe. Niestety, pomimo 40-minutowej reanimacji dziewczynka zmarła" - wyjaśnił policjant w nadesłanym komunikacie.
Tragedia w Bytowie. Nie żyje 11-miesięczna dziewczynka
Po tym tragicznym zdarzeniu policjanci pod nadzorem prokuratora wykonali oględziny. Przesłuchany został personel, natomiast nagrania z monitoringu zabezpieczono do badań sekcyjnych. Postępowanie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci.
Sierż. szt. Łaszcz wskazał, że matkę zmarłego dziecka objęto opieką psychologiczną.