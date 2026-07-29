W skrócie W Otominie koło Gdańska zginął 52-letni mężczyzna, a policja wykluczyła wstępnie udział osób trzecich.

Policjanci na miejscu zabezpieczyli broń palną i prowadzą działania pod nadzorem prokuratora.

W domu znajdowała się również kobieta z raną głowy, a ciało mężczyzny odnalazł jego syn.

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Policjanci zostali wezwani do zdarzenia w środę po godz. 15. Zgłoszenie wpłynęło do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim i dotyczyło miejscowości Otomin w powiecie gdańskim.

Jak przekazał Interii aspirant Karol Kościuk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim, w wyniku zdarzenia śmierć poniósł 52-letni mężczyzna.

- Po godzinie 15 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu w miejscowości Otomin. Wskutek tego zdarzenia śmierć poniósł 52-letni mężczyzna - poinformował rzecznik.

Tragedia koło Gdańska. Dramatyczne zgłoszenie, na miejscu pracują śledczy

Jak dodał aspirant Kościuk, na miejscu od początku pracują policjanci pod nadzorem prokuratora.

- Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Policjanci zabezpieczyli na miejscu broń palną i wykonują czynności pod nadzorem prokuratora. Zabezpieczają ślady oraz ustalają okoliczności zdarzenia - przekazał Interii.

Na obecnym etapie śledztwa policja nie przekazuje dodatkowych informacji dotyczących przebiegu zdarzenia.

Według wcześniejszych informacji RMF FM zgłoszenie dotyczyło strzałów.

Ciało 52-letniego mężczyzny miał odnaleźć jego syn. W domu miała znajdować się również kobieta (jego matka) z raną głowy. Okoliczności tragedii wyjaśnia prowadzone pod nadzorem prokuratury postępowanie.





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