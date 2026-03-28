W skrócie W Reskowie wybuchł pożar balotów słomy, który zniszczył część gospodarstwa.

Po zakończonej akcji gaśniczej znaleziono ciało 77-letniego rolnika, a strażacy odstąpili od udzielenia pierwszej pomocy z uwagi na rozległe obrażenia.

Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi czynności na miejscu, wstępnie wykluczono udział osób trzecich.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Około godziny 13 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze balotów słomy w miejscowości Reskowo. Po zakończonych działaniach gaśniczych odkryto ciało - przekazał w rozmowie z Interią mł. asp. Dawid Westrych, rzecznik pomorskiej PSP.

Ofiarą okazał się 77-letni rolnik. Z uwagi na poziom odniesionych przez niego obrażeń strażacy odstąpili od udzielenia pierwszej pomocy.

Reskowo. Dramatyczna akcja ratownicza na Kaszubach

Na miejsce przybyły zastępy strażaków z okolicznych miejscowości: Reskowa, Chmielna, Łapalic, Miechucina oraz zastępy jednostki ratowniczo-gaśniczej z Kartuz. Wiadomo, że pożar zniszczył część gospodarstwa.

Pożar balotów słomy w Reskowie. Do akcji gaśniczej przyjechało kilka zastępów straży pożarnej KP PSP Kartuzy materiał zewnętrzny

Do Reskowa przyjechał również zastępca komendanta powiatowego PSP w Kartuzach, mł. bryg. Marek Szwaba. Dalsze działania przejęła policja.

Reskowo. Tragiczny w skutkach pożar balotów słomy, nie żyje rolnik

- Podczas prowadzonych czynności w Reskowie funkcjonariusze ujawnili zwłoki 77-letniego mężczyzny. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich w zdarzeniu. Na miejscu zdarzenia trwają czynności pod nadzorem prokuratora - przekazała w rozmowie z "Faktem" st. sierż. Aldona Naczk, rzeczniczka kartuskiej policji.

Wszystko wskazuje na to, że w Reskowie doszło do nieszczęśliwego wypadku przy pracach polowych, który w konsekwencji doprowadził do śmierci 77-latka.

"Wydarzenia": Śledzie wpłynęły do Zalewu Wiślanego. Przed rybakami żniwa Polsat News