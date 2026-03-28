Tragedia na Pomorzu. Wielki pożar w gospodarstwie, zginął rolnik

Dawid Szczyrbowski

Sobotni pożar balotów słomy w jednym z gospodarstw w Reskowie (woj. pomorskie) doprowadził do śmierci 77-letniego rolnika. Mężczyzna doznał rozległych obrażeń ciała, dlatego strażacy zrezygnowali z przeprowadzenia reanimacji. Straż i policja opisują tragiczne szczegóły zdarzenia.

Pożar balotów słomy w Reskowie. Nie żyje 77-letni rolnik

  • W Reskowie wybuchł pożar balotów słomy, który zniszczył część gospodarstwa.
  • Po zakończonej akcji gaśniczej znaleziono ciało 77-letniego rolnika, a strażacy odstąpili od udzielenia pierwszej pomocy z uwagi na rozległe obrażenia.
  • Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi czynności na miejscu, wstępnie wykluczono udział osób trzecich.
- Około godziny 13 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze balotów słomy w miejscowości Reskowo. Po zakończonych działaniach gaśniczych odkryto ciało - przekazał w rozmowie z Interią mł. asp. Dawid Westrych, rzecznik pomorskiej PSP.

Ofiarą okazał się 77-letni rolnik. Z uwagi na poziom odniesionych przez niego obrażeń strażacy odstąpili od udzielenia pierwszej pomocy.

Reskowo. Dramatyczna akcja ratownicza na Kaszubach

Na miejsce przybyły zastępy strażaków z okolicznych miejscowości: Reskowa, Chmielna, Łapalic, Miechucina oraz zastępy jednostki ratowniczo-gaśniczej z Kartuz. Wiadomo, że pożar zniszczył część gospodarstwa.

Pożar balotów słomy w Reskowie. Do akcji gaśniczej przyjechało kilka zastępów straży pożarnejKP PSP Kartuzymateriał zewnętrzny

Do Reskowa przyjechał również zastępca komendanta powiatowego PSP w Kartuzach, mł. bryg. Marek Szwaba. Dalsze działania przejęła policja.

Reskowo. Tragiczny w skutkach pożar balotów słomy, nie żyje rolnik

- Podczas prowadzonych czynności w Reskowie funkcjonariusze ujawnili zwłoki 77-letniego mężczyzny. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich w zdarzeniu. Na miejscu zdarzenia trwają czynności pod nadzorem prokuratora - przekazała w rozmowie z "Faktem" st. sierż. Aldona Naczk, rzeczniczka kartuskiej policji.

Wszystko wskazuje na to, że w Reskowie doszło do nieszczęśliwego wypadku przy pracach polowych, który w konsekwencji doprowadził do śmierci 77-latka.

