Tragedia na Pomorzu, samochód uderzył w drzewo. Za kierownicą 17-latek
17-latek zginął w tragicznym wypadku, do którego doszło w miejscowości Owśnice w powiecie kościerskim (woj. pomorskie). Jak przekazała w komunikacie lokalna policja, samochód, którym kierował, uderzył w przydrożne drzewo. Młody mężczyzna nie miał prawa jazdy.
W skrócie
- 17-latek zginął na miejscu po uderzeniu samochodem w drzewo w miejscowości Owśnice.
- Młody mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami.
- Policja oraz prokurator prowadzą czynności wyjaśniające okoliczności wypadku.
Informacja o wypadku wpłynęła do służb w nocy z soboty na niedzielę o godzinie 1:55. Okazało się, że kierowcą pojazdu, który uderzył w drzewo, był 17-latek, który poniósł śmierć na miejscu.
Wstępne ustalenia wskazują na to, że nastolatek poruszał się drogą gminną gruntową z miejscowości Owśnice w kierunku drogi krajowej nr 20 do miejscowości Korne. W pewnym momencie z nieustalonych jak dotąd przyczyn zjechał na lewe pobocze, a następnie uderzył w przydrożne drzewo.
Wezwani na miejsce policjanci przesłuchali świadków, wykonali oględziny miejsca zdarzenia oraz pojazdu, sporządzili szkic sytuacyjny i dokumentację fotograficzną przy udziale technika kryminalistyki. Czynności prowadzone były pod nadzorem prokuratora.
Dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Kościerzynie. Szczegółowe okoliczności wypadku będą wyjaśniane.
Przy tej okazji policja zaapelowała do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności, przestrzeganie obowiązujących przepisów, a także dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.