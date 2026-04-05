W skrócie 17-latek zginął na miejscu po uderzeniu samochodem w drzewo w miejscowości Owśnice.

Policja oraz prokurator prowadzą czynności wyjaśniające okoliczności wypadku.

Informacja o wypadku wpłynęła do służb w nocy z soboty na niedzielę o godzinie 1:55. Okazało się, że kierowcą pojazdu, który uderzył w drzewo, był 17-latek, który poniósł śmierć na miejscu.

Wstępne ustalenia wskazują na to, że nastolatek poruszał się drogą gminną gruntową z miejscowości Owśnice w kierunku drogi krajowej nr 20 do miejscowości Korne. W pewnym momencie z nieustalonych jak dotąd przyczyn zjechał na lewe pobocze, a następnie uderzył w przydrożne drzewo.

Młody mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami.

Zobacz również: Aleksandra Czurczak

Tragedia na Pomorzu. Nie żyje 17-latek

Wezwani na miejsce policjanci przesłuchali świadków, wykonali oględziny miejsca zdarzenia oraz pojazdu, sporządzili szkic sytuacyjny i dokumentację fotograficzną przy udziale technika kryminalistyki. Czynności prowadzone były pod nadzorem prokuratora.

Dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Kościerzynie. Szczegółowe okoliczności wypadku będą wyjaśniane.

Przy tej okazji policja zaapelowała do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności, przestrzeganie obowiązujących przepisów, a także dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.

Prezydent przyjął ślubowanie tylko od dwóch sędziów TK. Bodnar w ''Gościu Wydarzeń'': Prezydent próbuje manipulować, uzurpować sobie władzę Polsat News Polsat News