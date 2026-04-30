W skrócie W miejscowości Narkowy doszło do bocznego zderzenia samochodów, w wyniku którego zginęły dwie osoby pomimo natychmiastowej reanimacji.

Policjanci z Tczewa wstępnie ustalili, że kierowca Volkswagena nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu Chryslerem, co doprowadziło do wypadku.

Na drodze krajowej nr 91 wprowadzono ruch wahadłowy, a służby apelują o ostrożność i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy.

Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o wypadku w miejscowości Narkowy o godzinie 6.10.

Na miejsce natychmiast zadysponowano policję, zespoły ratownictwa medycznego oraz pięć zastępów straży pożarnej.

Narkowy. Tragiczny wypadek, dwie osoby zginęły na miejscu

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że do wypadku doszło z powodu błędu kierowcy Volkswagena.

"Kierujący pojazdem marki Volkswagen, włączając się do ruchu z drogi podporządkowanej, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu pojazdem marki Chrysler, doprowadzając do zderzenia bocznego" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Tczewie.

Niestety, mimo błyskawicznie podjętej reanimacji, dwóch pasażerów Volkswagena zginęło na miejscu. Pozostałe dwie osoby zostały przetransportowane do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - informuje "Dziennik Bałtycki".

"Na miejscu pracują policjanci, którzy wykonują czynności zmierzające do wyjaśnienia dokładnych okoliczności zdarzenia" - przekazała tczewska policja.

Śmiertelny wypadek na Pomorzu. Utrudnienia na DK 91

Kierowcy podróżujący trasą między Tczewem a Gdańskiem muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu. Na odcinku drogi krajowej nr 91 w Wielgłowach wprowadzono ruch wahadłowy.

Służby apelują, by zachować szczególną ostrożność i bezwzględne stosować się do poleceń funkcjonariuszy kierujących ruchem. Utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać jeszcze kilka godzin.

"Wydarzenia": Pogrzeb Łukasza Litewki. Posła pożegnały najważniejsze osoby w państwie Polsat News