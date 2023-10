Trzyletni Tomek trafił sześć lat temu do szpitala, gdzie zmarł po kilku dniach. Dziecko do takiego stanu doprowadził konkubent matki Radosław M. Mężczyzna - jak ustalił wymiar sprawiedliwości - znęcał się nad dzieckiem fizycznie i psychicznie. Pierwotnie sąd skazał go na 25 lat więzienia, ale czwartkowa, prawomocna decyzja jest wobec niego łagodniejsza. Kary nie uniknie też matka Angelika L., która twierdzi, że jest niewinna.