O organizowanym proteście rolników informowała na platformie X europoseł PiS Anna Zalewska . Chcą "porozmawiać o unijnych planach na podpisanie umowy handlowej z Mercosurem " - przekazała polityk PiS. Na załączonym zdjęciu widać jak do Gdańska jedzie sznur ciągników przyozdobiony w polskie flagi.

Gdańsk. Rolnicy czekają na spotkanie z szefową Komisji Europejskiej

- Mamy swój węgiel brunatny i kamienny, dlatego UE chce zamknąć nasze kopalnie , po to aby implementować nam zapisy Zielonego Ładu. Na to nie możemy się zgodzić - apelował Piotr Duda.

- Jesteście tacy odważni, to nie zastawiajcie się za kordonem policji, tylko powiedzcie Polakom, ze Zielony Ład zostanie wyrzucony do kosza - apelował przewodniczący "Solidarności" do zebranych w gmachu Europejskiego Centrum Solidarności.