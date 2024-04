Śledczy ustalili, że 49-latek, kierując wózkiem widłowym, najechał na pokrzywdzonego 37-latka , przyciskając go do części konstrukcji hali. Pokrzywdzony doznał rozległego urazu zmiażdżeniowego i zmarł. Przyczyną zgonu był wstrząs urazowy.

Wypadek w gdańskiej hali produkcyjnej. Wcześniej "doszło do wymiany zdań"

- Pokrzywdzony to obywatel Gruzji. Był on pracownikiem podejrzanego. W dniu zdarzenia przyszedł po zaległe wynagrodzenie. Na tym tle między mężczyznami doszło do wymiany zdań, po której podejrzany wsiadł do wózka - opisała prokurator przebieg zdarzenia.