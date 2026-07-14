W skrócie We wtorek po godz. 15.00 policja w Wejherowie otrzymała zgłoszenie o mężczyźnie z raną postrzałową głowy.

Na miejscu prowadzone są czynności procesowe pod nadzorem prokuratora, ranny mężczyzna został przetransportowany do szpitala.

Według nieoficjalnych informacji w zdarzeniu nie brały udziału osoby trzecie.

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Jak potwierdziła Interii asp. Karolina Pruchniak z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, zgłoszenie o rannym mężczyźnie znajdującym sie przy ul. Przemysłowej wpłynęło po godzinie 15.00.

Skierowany na ul. Przemysłową patrol oraz zespół ratownictwa medycznego znalazł na miejscu mężczyznę z raną postrzałową głowy.

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Na miejscu odnalezienia mężczyzny trwają czynności śledcze, które mają wyjaśnić okoliczności, w których doszło do postrzelenia.

"Obecnie na miejscu pod nadzorem prokuratora prowadzone są czynności procesowe. Policjanci zabezpieczają ślady i ustalają szczegółowe okoliczności zdarzenia. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala" - przekazała asp. Pruchniak.

Policja potwierdziła, że stan mężczyzny jest krytyczny. Według nieoficjalnych informacji, do których dotarł serwis nadmorski24.pl, do zdarzenia doszło bez udziału osób trzecich.

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