Strzały w Wejherowie. Ranny w głowę mężczyzna trafił do szpitala

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

Aktualizacja

Funkcjonariusze z Wejherowa otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie z raną postrzałową głowy - potwierdziła Interii policja. Funkcjonariusze zabezpieczają ślady i ustalają szczegółowe okoliczności zdarzenia. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala.

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Policja
Strzały w Wejcherowie. Policja odnalazła mężczyznę z raną postrzałową głowy.123RF/PICSEL

W skrócie

  • We wtorek po godz. 15.00 policja w Wejherowie otrzymała zgłoszenie o mężczyźnie z raną postrzałową głowy.
  • Na miejscu prowadzone są czynności procesowe pod nadzorem prokuratora, ranny mężczyzna został przetransportowany do szpitala.
  • Według nieoficjalnych informacji w zdarzeniu nie brały udziału osoby trzecie.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Jak potwierdziła Interii asp. Karolina Pruchniak z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, zgłoszenie o rannym mężczyźnie znajdującym sie przy ul. Przemysłowej wpłynęło po godzinie 15.00.

Skierowany na ul. Przemysłową patrol oraz zespół ratownictwa medycznego znalazł na miejscu mężczyznę z raną postrzałową głowy.

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Maciej Olanicki
Maciej Olanicki

Strzały w Wejherowie. Ranny trafił do szpitala

Na miejscu odnalezienia mężczyzny trwają czynności śledcze, które mają wyjaśnić okoliczności, w których doszło do postrzelenia.

"Obecnie na miejscu pod nadzorem prokuratora prowadzone są czynności procesowe. Policjanci zabezpieczają ślady i ustalają szczegółowe okoliczności zdarzenia. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala" - przekazała asp. Pruchniak.

Policja potwierdziła, że stan mężczyzny jest krytyczny. Według nieoficjalnych informacji, do których dotarł serwis nadmorski24.pl, do zdarzenia doszło bez udziału osób trzecich.

Wkrótce więcej informacji.

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