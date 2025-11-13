Strzały podczas interwencji policji. Zaatakowany funkcjonariusz

W czwartek podczas interwencji gdańskich policjantów, jeden z nich został zaatakowany ostrym narzędziem, tzw. piłą japońską. Funkcjonariusze interweniowali w mieszkaniu, gdzie znajdował się mężczyzna, który chciał targnąć się na swoje życie. Raniony w ramię funkcjonariusz użył broni służbowej. Napastnik został przewieziony do szpitala.

Do zdarzenia doszło w czwartek w jednym z gdańskich bloków po godzinie 14. Policjanci z pomocą strażaków weszli do jednego z mieszkań. Znajdował się w nim mężczyzna, który chciał targnąć się na swoje życie.

Atak na policjanta. Mężczyzna zaatakował piłą japońską

- W pewnym momencie mężczyzna zaatakował jednego z interweniujących policjantów ostrym narzędziem tzw. piłą japońską, raniąc go w ramię. W obliczu bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia swojego oraz innych osób, policjant był zmuszony użyć broni służbowej - przekazała Interii asp. Magdalena Ciska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Mężczyzna który zaatakował funkcjonariusza jest ranny. Został przewieziony do szpitala, gdzie udzielana jest mu pomoc medyczna. Do szpitala trafił także zaatakowany policjant, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

