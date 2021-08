Policja nie chce zdradzać szczegółów tego zdarzenia, potwierdza jedynie, że zatrzymała 24-letniego mężczyznę podejrzanego o ugodzenie nożem innego człowieka. O sprawie jako pierwsze poinformowało radio RMF FM.

- Kilka minut po godzinie 13 otrzymaliśmy zgłoszenie o ugodzeniu nożem. Do ataku doszło na terenie jednej z placówek medycznych w Starogardzie Gdańskim. Na miejsce natychmiast pojechali policjanci. Funkcjonariusze zatrzymali 24-letniego mieszkańca powiatu starogardzkiego. Z udziałem mężczyzny oraz prokuratury wykonano wstępne czynności procesowe. Mundurowi przesłuchali świadków, zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Obecnie wyjaśniamy wszelkie okoliczności. Pokrzywdzony mężczyzna trafił do szpitala. Jego życiu i zdrowiu nic nie zagraża" - powiedział asp. sztab. Marcin Kunka z Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim.

Z nieoficjalnych ustaleń reportera RMF FM wynika, że sprawcą jest mężczyzna, który leczy się psychiatrycznie. 24-latek przyszedł we wtorek do poradni na umówioną wcześniej konsultację. Dramat rozegrał się chwilę po tym, jak lekarz otworzył mu drzwi do gabinetu. Według rozgłośni napastnik dźgnął lekarza m.in. w plecy i w brzuch.

