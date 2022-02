Policjanci nie poinformowali, co wspólnego ze śmiercią 60-latki ma mężczyzna widoczny na zdjęciach. Proszą jednak wszystkich, którzy wiedzą, gdzie aktualnie może się on znajdować, by skontaktowali się z powiatową komendą w Starogardzie Gdańskim.

Rozpoznajesz tego mężczyznę? Policja wyjaśnia, jak to zgłosić

"Zapewniamy szczegółową weryfikację każdego sygnału" - zapewnili mundurowi.

Funkcjonariusze uściślili, ze informacje o poszukiwanym można przekazać pod numerem telefonu 47 74 27 222 lub alarmowym 112. Można też wysłać maila na adres: komenda.starogard@gd.policja.gov.pl.



Zdjęcie / KPP w Starogardzie Gdańskim / materiały prasowe