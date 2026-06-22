W skrócie Po pożarze w zakładzie produkcyjnym w Charnowie odnotowano zanieczyszczenia wypływające do rzeki Słupi przez wylot kanalizacji deszczowej.

Pożar fabryki aerozoli wybuchł w niedzielę przed godziną 13, działania ratownicze prowadziło 60 zastępów straży pożarnej, a 28 osób zostało ewakuowanych.

W wyniku zdarzenia spłonęło około 6 tysięcy metrów kwadratowych hali produkcyjnej, nie odnotowano osób poszkodowanych.

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"W związku z pożarem zakładu produkcyjnego w Charnowie zaobserwowano wypływ zanieczyszczeń do rzeki Słupi z jednego z wylotów kanalizacji deszczowej" - przekazał regionalny Zarząd Wód Polskich w Gdańsku.

Jak dodano, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska pobrał próbki do badań.

"Państwowa Straż Pożarna zabezpieczyła rzekę rękawami sorpcyjnymi" - przekazano w komunikacie w mediach społecznościowych.

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Pożar hali produkcyjnej w Charnowie. Doszło do zanieczyszczenia rzeki Słupi

Do pożaru na terenie zakładu produkującego aerozole doszło w niedzielę przed godz. 13 w miejscowości Charnowo w gm. Ustka w powiecie słupskim.

W kulminacyjnym momencie akcji gaśniczej z żywiołem walczyło 60 zastępów PSP i OSP. Z okolicznych gospodarstw ewakuowano 20 mieszkańców i osiem osób z zakładu. Nikt nie został poszkodowany.

W poniedziałek, po godz. 10.00, jak przekazał rzecznik słupskiej PSP kpt. Piotr Basarab, ewakuowani mieszkańcy mogli wrócić do swoich domów. Dodał, że dogaszanie tlącego się pogorzeliska trwa.

- Jesteśmy na końcowym etapie tych działań, ale nie wyjedziemy z tego miejsca, dopóki nie będziemy pewni, że jest tu bezpiecznie i wszystkie zarzewia ognia zostały znalezione i ugaszone - powiedział kpt. Basarab. Na miejscu nadal pracuje kilka zastępów straży pożarnej.

Kpt. Basarab pytany na porannym briefingu prasowym o to, jak wygląda zakład w środku, wyjaśnił, że "ratownicy w częściach magazynowych i w częściach produkcyjnych poruszają się pomiędzy rozerwanymi opakowaniami ciśnieniowymi, które wybuchały przez kilka godzin w trakcie wczorajszych działań".

Charnowo. Spłonęła hala produkcyjna. "Zniszczenia są ogromne"

Odnosząc się do pytania o przyczyny pożaru odparł, że strażacy przypuszczają, iż "wybuchł on w części otwartej, czyli nie w samych halach, ale to jest tylko przypuszczenie". - O przyczynach nie możemy na tę chwilę jeszcze mówić - zaznaczył.

Dodał też, że nie ma "informacji, aby jakakolwiek osoba cywilna lub ratownik ucierpiał podczas działań".

Mówiąc o skali zniszczeń, Basarab przekazał, że "spłonęło około 6 tysięcy metrów kwadratowych hali".

- To jest ciąg technologiczny, hala ma kształt podkowy, przylegają do niej różne budynki mniejsze, są budynki sąsiednie. Zniszczenia są dosyć potężne. Myślę, że ponad 50 proc. zakładu, jeżeli chodzi o zabudowania zostało zniszczone. Oprócz tego infrastruktura ruchoma magazynowana na zewnątrz obiektów - powiedział.

W fabryce aerozoli, w której wybuchł pożar - jak informował w niedzielę na briefingu przedstawiciel starostwa powiatowego w Słupsku - pracuje około 400 osób.

Prokuratura Okręgowa w Słupsku będzie gospodarzem śledztwa dotyczącego pożaru w fabryce w Charnowie. - Postępowanie poprowadzi w kierunku spowodowania niebezpiecznego zdarzenia zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach - poinformował rzecznik prokuratury Paweł Wnuk.

Za popełnienie tego czynu grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

- W śledztwie tym zostanie także zbadany wpływ zaistniałego pożaru na środowisko naturalne - dodał prokurator.





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