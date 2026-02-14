W skrócie Na Pomorzu 3400 odbiorców nie ma dostępu do prądu w związku z awarią obejmującą 126 stacji transformatorowych.

Przerwy i planowe wyłączenia dotyczą powiatów, m.in. bytowskiego, chojnickiego, kartuskiego, kościerskiego, lęborskiego, puckiego, starogardzkiego, tczewskiego, wejherowskiego oraz Gdańska.

Intensywne opady śniegu przyczyniły się do awarii sieci energetycznej, a alerty meteorologiczne wydano także dla południowych powiatów kraju.

Na Pomorzu 3400 odbiorców pozostaje bez dostępu do energii elektrycznej. Jak poinformowała w sobotni poranek Energa, utrudnienia objęły łącznie 126 stacji transformatorowych.

Problemy dotyczą m.in. powiatów bytowskiego, chojnickiego, kartuskiego, kościerskiego, lęborskiego, puckiego, starogardzkiego, tczewskiego, wejherowskiego oraz powiatu gdańskiego, w tym samego Gdańska.

Zgodnie z komunikatem operatora, przerwy w dostawach prądu w tych rejonach mogą potrwać do ok. godziny 10.

Pomorze. Awaria prądu. Tysiące odbiorców odciętych od zasilania

Równocześnie zaplanowano wyłączenia planowe w części regionu. W gminie Starogard Gdański przerwy obejmą miejscowość Kokoszkowy oraz ulice: Perłową, Kokoszkowy-228/4, Rubinową 9 oraz Szafirową 1, 2, od 4 do 6 i od 9 do 12 - w godzinach od 9.00 do 12.00.

Z kolei w gminie Zblewo, w miejscowości Bytonia, wyłączenia zaplanowano przy ulicach Dworcowej 26A oraz Pod Kasztanami 5, 7, 10, 16, 18 i 80/19 w godzinach od 10.30 do 13.30. Aktualne informacje o przerwach w dostawach energii dostępne są na stronie internetowej operatora w zakładce "Wyłączenia bieżące".

Awaria prądu na Pomorzu. Intensywne opady i ostrzeżenia pierwszego stopnia

Od dłuższego czasu Polska zmaga się z atakiem zimy, który powoduje utrudnienia zarówno w energetyce, jak i w transporcie. Jak podają dziennikarze Polsat News, do awarii sieci energetycznej na Pomorzu przyczyniły się intensywne opady śniegu.

W sobotni poranek ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują również na południu kraju.

Alerty wydano m.in. dla powiatów nyskiego, prudnickiego, głubczyckiego, raciborskiego, wodzisławskiego, strzeleckiego oraz jędrzejowskiego. Służby apelują o ostrożność i śledzenie bieżących komunikatów.

