Śmigłowiec nie mógł podlecieć. Dramatyczna akcja ratunkowa na Bałtyku
Trudne warunki pogodowe utrudniły akcję ratunkową na Morzu Bałtyckim. Pomocy potrzebował pasażer promu z podejrzeniem zawału serca. Zamiast śmigłowca do działania wysłano łódź ratowniczą. Mimo panującej aury jej załoga musiała przejąć poszkodowanego i przetransportować go do medycznej placówki.
W skrócie
- Kapitan promu Stena Ebba zgłosił pilną potrzebę ewakuacji medycznej chorego na zawał serca.
- Ze względu na złe warunki pogodowe śmigłowiec nie mógł interweniować, więc do akcji wysłano statek ratowniczy.
- Załoga statku m/s Bryza skutecznie przekazała poszkodowanego ratownikom medycznym mimo trudnej aury.
"Dziś o 11:21 kapitan promu Stena Ebba należącego do Stena Line Polska powiadomił Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa o konieczności ewakuacji medycznej pacjenta z podejrzeniem zawału serca" - przekazał w niedzielę na platformie X Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.
Panujące na północy Polski trudne warunki pogodowe uniemożliwiły interwencję śmigłowca ratowniczego, dlatego do akcji posłano statek.
Dramatyczna akcja na Pomorzu. Na ratunek ruszyła załoga statku
"Załoga statku ratowniczego m/s Bryza z Władysławowa w trudnych warunkach przejęła poszkodowanego i o 12:23 przekazała przytomnego do Zespołu Ratownictwa Medycznego" - poinformował Sebastian Kluska.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał w niedzielę ostrzeżenia dla północnej i wschodniej Polski z powodu niesprzyjających warunków.
W kilku powiatach leżących przy wybrzeżu Morza Bałtyckiego ogłoszono alarm trzeciego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Wydano również ostrzeżenia przed silnym wiatrem i zamieciami śnieżnymi.
"Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 85 km/h, z północnego zachodu i zachodu" - podano w komunikacie IMGW. Alerty obowiązują do poniedziałku rano.