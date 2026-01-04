W skrócie Kapitan promu Stena Ebba zgłosił pilną potrzebę ewakuacji medycznej chorego na zawał serca.

Ze względu na złe warunki pogodowe śmigłowiec nie mógł interweniować, więc do akcji wysłano statek ratowniczy.

Załoga statku m/s Bryza skutecznie przekazała poszkodowanego ratownikom medycznym mimo trudnej aury.

"Dziś o 11:21 kapitan promu Stena Ebba należącego do Stena Line Polska powiadomił Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa o konieczności ewakuacji medycznej pacjenta z podejrzeniem zawału serca" - przekazał w niedzielę na platformie X Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Panujące na północy Polski trudne warunki pogodowe uniemożliwiły interwencję śmigłowca ratowniczego, dlatego do akcji posłano statek.

Dramatyczna akcja na Pomorzu. Na ratunek ruszyła załoga statku

"Załoga statku ratowniczego m/s Bryza z Władysławowa w trudnych warunkach przejęła poszkodowanego i o 12:23 przekazała przytomnego do Zespołu Ratownictwa Medycznego" - poinformował Sebastian Kluska.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał w niedzielę ostrzeżenia dla północnej i wschodniej Polski z powodu niesprzyjających warunków.

W kilku powiatach leżących przy wybrzeżu Morza Bałtyckiego ogłoszono alarm trzeciego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Wydano również ostrzeżenia przed silnym wiatrem i zamieciami śnieżnymi.

"Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 85 km/h, z północnego zachodu i zachodu" - podano w komunikacie IMGW. Alerty obowiązują do poniedziałku rano.

