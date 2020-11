Śmiertelny wypadek przy Westerplatte. Nie żyje 53-latek

Do tragicznego wypadku doszło w środę (25 listopada) na wysokości nabrzeża Westerplatte w Gdańsku. Jak informuje serwis trójmiasto.pl, 53-letni członek załogi holownika w trakcie wchodzenia na pokład jednostki wpadł do kanału. W czwartek poinformowano, że mężczyzna zmarł w szpitalu.

Zdjęcie Westerplatte; zdj. ilustracyjne /KAROLINA MISZTAL/REPORTER /Reporter

Do zdarzenia doszło w środę ok. godz. 22. Strażacy relacjonowali, że mężczyzna wpadł do wody na wysokości nabrzeża przy Westerplatte.

Na miejsce wezwano służby ratunkowe. 53-latka udało się wyciągnąć z wody, konieczna była reanimacja. Następnie przetransportowano go do szpitala. Informacja o jego śmierci przyszła w czwartek.

Głos w sprawie wypadku zabrała Prokuratura Okręgowa w Gdańsku.

- Do zdarzenia doszło w trakcie wchodzenia przez członka załogi na holownik. W trakcie wchodzenia mężczyzna wpadł do kanału - przekazała wstępne ustalenia serwisowi trójmiasto.pl prok. Grażyna Wawryniuk.

Jak podał z kolei Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, przesłuchani w tej sprawie zostali już pierwsi świadkowie, sprawdzono też monitoring.