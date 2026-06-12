Śmiertelny wypadek 19-latka. Auto uderzyło w drzewo i stanęło w płomieniach
Nie żyje 19-letni kierowca Mercedesa, który na drodze wojewódzkiej nr 214 w rejonie Starego Bukowca (woj. pomorskie) uderzył w przydrożne drzewo. Auto stanęło w płomieniach.
W skrócie
- Na drodze wojewódzkiej nr 214 w rejonie Starego Bukowca doszło do wypadku, w którym 19-latek kierujący Mercedesem uderzył w drzewo, a pojazd zapalił się i spłonął.
- Policja i Prokuratura Rejonowa w Kościerzynie prowadzą czynności wyjaśniające, zabezpieczyły teren i samochód do dalszych badań oraz analizują okoliczności i przyczyny zdarzenia.
- Służby apelują do kierowców o zachowanie ostrożności oraz dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.
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Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie otrzymał w czwartek około godziny 23. zgłoszenie o wypadku w rejonie miejscowości Stary Bukowiec na drodze wojewódzkiej nr 214.
Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 19-letni kierowca Mercedesa na łuku drogi najprawdopodobniej stracił panowanie nad samochodem, zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Auto stanęło w płomieniach, kierowca zginął.
Jak przekazują policjanci, wszystkie okoliczności tragedii są nadal szczegółowo wyjaśniane. Śledczy analizują m.in. przyczyny utraty panowania nad pojazdem oraz stan techniczny samochodu.
Funkcjonariusze podkreślają, że kluczowe znaczenie będą miały opinie biegłych.