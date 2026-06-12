Na drodze wojewódzkiej nr 214 w rejonie Starego Bukowca doszło do wypadku, w którym 19-latek kierujący Mercedesem uderzył w drzewo, a pojazd zapalił się i spłonął.

Policja i Prokuratura Rejonowa w Kościerzynie prowadzą czynności wyjaśniające, zabezpieczyły teren i samochód do dalszych badań oraz analizują okoliczności i przyczyny zdarzenia.