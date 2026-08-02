Siedmiolatek zniknął rodzicom z oczu. Wielka akcja w Sopocie
Chwile grozy na plaży w Sopocie. Przestraszony rodzic zgłosił się do ratowników, bo nie mógł odnaleźć synka. Ten widziany był ostatnio w wodzie. Ruszyła pilna akcja poszukiwawcza, w którą zaangażowało się wielu plażowiczów. Ostatecznie siedmiolatek odnaleziony został na brzegu. Sopockie WOPR opisało kulisy akcji i zwróciło się z apelem do rodziców.
W skrócie
- Na strzeżonej plaży w Sopocie siedmiolatek zniknął rodzicom z oczu, ostatni raz był widziany w wodzie.
- W trakcie akcji poszukiwawczej utworzono dwa łańcuchy życia, a działania prowadzone były z lądu, wody i powietrza.
- Po około 24 minutach chłopiec został odnaleziony cały i zdrowy na brzegu, a ratownicy apelują o stały nadzór dorosłych nad dziećmi.
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Do groźnego zdarzenia doszło w piątek. O godzinie 14.15 do ratowników z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Sopocie zgłosił się rodzic, który od 20 minut nie mógł odnaleźć swojego siedmioletniego syna. Chłopiec po raz ostatni widziany był w wodzie.
Zgłoszenie zostało potraktowane bardzo poważnie. Niezwłocznie rozpoczęły się działania poszukiwawczo-ratownicze. "W celu jak najszybszego odnalezienia chłopca utworzono dwa tzw. łańcuchy życia" - poinformowało sopockie WOPR.
To metoda poszukiwania zaginionej osoby w wodzie, gdzie plażowicze łapią się za ręce, tworząc sznur ludzi i przeszukują dno oraz toń. Dzięki tej technice w stosunkowo krótkim czasie można przeszukać znaczny obszar, jednocześnie asekurując się wzajemnie.
Zdjęcia z akcji zostały udostępnione w mediach społecznościowych.
Plażowicze utworzyli łańcuchy życia. Szukali siedmiolatka
Ratownicy prowadzili akcję jednocześnie z lądu, wody, jak i z powietrza. Do tych ostatnich działań został wykorzystany dron.
Akcja zakończyła się o 14.39, czyli po 24 minutach od chwili, kiedy zaniepokojony rodzic zgłosił zaginięcie chłopca. Na szczęście siedmiolatek został odnaleziony cały i zdrowy na brzegu.
Ratownicy zaapelowali za pośrednictwem mediów społecznościowych do wszystkich rodziców i opiekunów o zachowanie szczególnej czujności podczas wypoczynku nad wodą.
"Dzieci powinny przez cały czas pozostawać pod opieką osoby dorosłej" - przypomina WOPR, dodając, że wspólne spędzanie czasu nad wodą oraz stały nadzór nad najmłodszymi to najlepszy sposób, aby zapobiec podobnym niebezpiecznym sytuacjom.