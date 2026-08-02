W skrócie Na strzeżonej plaży w Sopocie siedmiolatek zniknął rodzicom z oczu, ostatni raz był widziany w wodzie.

W trakcie akcji poszukiwawczej utworzono dwa łańcuchy życia, a działania prowadzone były z lądu, wody i powietrza.

Po około 24 minutach chłopiec został odnaleziony cały i zdrowy na brzegu, a ratownicy apelują o stały nadzór dorosłych nad dziećmi.

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Do groźnego zdarzenia doszło w piątek. O godzinie 14.15 do ratowników z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Sopocie zgłosił się rodzic, który od 20 minut nie mógł odnaleźć swojego siedmioletniego syna. Chłopiec po raz ostatni widziany był w wodzie.

Zgłoszenie zostało potraktowane bardzo poważnie. Niezwłocznie rozpoczęły się działania poszukiwawczo-ratownicze. "W celu jak najszybszego odnalezienia chłopca utworzono dwa tzw. łańcuchy życia" - poinformowało sopockie WOPR.

To metoda poszukiwania zaginionej osoby w wodzie, gdzie plażowicze łapią się za ręce, tworząc sznur ludzi i przeszukują dno oraz toń. Dzięki tej technice w stosunkowo krótkim czasie można przeszukać znaczny obszar, jednocześnie asekurując się wzajemnie.

Zdjęcia z akcji zostały udostępnione w mediach społecznościowych.

Łańcuch życia podczas poszukiwań siedmiolatka Sopockie WOPR / Facebook materiały prasowe

Plażowicze utworzyli łańcuchy życia. Szukali siedmiolatka

Ratownicy prowadzili akcję jednocześnie z lądu, wody, jak i z powietrza. Do tych ostatnich działań został wykorzystany dron.

Akcja zakończyła się o 14.39, czyli po 24 minutach od chwili, kiedy zaniepokojony rodzic zgłosił zaginięcie chłopca. Na szczęście siedmiolatek został odnaleziony cały i zdrowy na brzegu.

Ratownicy zaapelowali za pośrednictwem mediów społecznościowych do wszystkich rodziców i opiekunów o zachowanie szczególnej czujności podczas wypoczynku nad wodą.

"Dzieci powinny przez cały czas pozostawać pod opieką osoby dorosłej" - przypomina WOPR, dodając, że wspólne spędzanie czasu nad wodą oraz stały nadzór nad najmłodszymi to najlepszy sposób, aby zapobiec podobnym niebezpiecznym sytuacjom.





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