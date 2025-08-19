Seria wypadków w szpitalu na Pomorzu. Nie żyje dwoje pacjentów
Seria tragicznych wypadków w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie. W odstępie kilku godzin z okien oddziału Neurologii i Udarowego wypadły dwie osoby - kobieta i mężczyzna w wieku 65 lat. Sprawę bada policja i prokuratura.
- Mieliśmy tu serię tragicznych zdarzeń. Najpierw z piątego piętra spadła 65-letnia kobieta, później 65-letni mężczyzna. Oboje nie żyją - potwierdziła we wtorek w rozmowie z polsatnews.pl asp.sztab. Anetta Potrykus.
Jak przekazała policjantka, 65-latka wyskoczyła z okna Oddziału Neurologii i Udarowego w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie o godzinie 7:30.
Tragiczne wypadki w szpitalu w Wejherowie. Dwoje pacjentów nie żyje
Do drugiej tragedii, tego samego dnia, doszło w południe o 12:00. Z okna tego samego oddziału wypadł mężczyzna w tym samym wieku. - W wyniku wypadku również zmarł - dodała asp. sztab. Potrykus.
Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratura.
W rozmowie z lokalnym portalem trojmiasto.pl Małgorzata Pisarewicz, rzecznik Szpitali Pomorskich przekazała, że "natychmiast podjęto działania ratunkowe wobec pacjentów, jednak pomimo udzielonej pomocy nie udało się ich uratować".
- Wszczęliśmy wewnętrzne postępowanie wyjaśniające, aby szczegółowo przeanalizować okoliczności tego zdarzenia - dodała Pisarewicz.