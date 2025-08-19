- Mieliśmy tu serię tragicznych zdarzeń. Najpierw z piątego piętra spadła 65-letnia kobieta, później 65-letni mężczyzna. Oboje nie żyją - potwierdziła we wtorek w rozmowie z polsatnews.pl asp.sztab. Anetta Potrykus.

Jak przekazała policjantka, 65-latka wyskoczyła z okna Oddziału Neurologii i Udarowego w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie o godzinie 7:30.

Tragiczne wypadki w szpitalu w Wejherowie. Dwoje pacjentów nie żyje

Do drugiej tragedii, tego samego dnia, doszło w południe o 12:00. Z okna tego samego oddziału wypadł mężczyzna w tym samym wieku. - W wyniku wypadku również zmarł - dodała asp. sztab. Potrykus.

Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratura.

W rozmowie z lokalnym portalem trojmiasto.pl Małgorzata Pisarewicz, rzecznik Szpitali Pomorskich przekazała, że "natychmiast podjęto działania ratunkowe wobec pacjentów, jednak pomimo udzielonej pomocy nie udało się ich uratować".

- Wszczęliśmy wewnętrzne postępowanie wyjaśniające, aby szczegółowo przeanalizować okoliczności tego zdarzenia - dodała Pisarewicz.

