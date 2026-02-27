Rzucał jogurtami z jadącego auta. Straty na ponad 10 tysięcy

Nawet pięć lat więzienia - taki wyrok może usłyszeć 29-latek, który w trakcie jazdy wyrzucał z samochodu jogurty w plastikowych opakowaniach. Mężczyzna uszkodził w ten sposób trzy pojazdy i doprowadził do strat przekraczających 10 tysięcy złotych.

Zbita szyba przednia autobusu z widocznym dużym pęknięciem w centralnej części oraz zbliżenie na pęknięcie od strony wnętrza pojazdu, fragment kierownicy i kokpitu po prawej stronie zdjęcia.
29-latek wyrzucał z jadącego samochodu jogurty. Został zatrzymanyKomenda Powiatowa Policji w Chojnicachdomena publiczna

Jak informują lokalni policjanci, do incydentu doszło na trasie Ciecholewy - Chojnice. 29-latek był pasażerem samochodu. W trakcie jazdy zaczął wyrzucać nagle wyrzucać przez szybę jogurty.

    Przedmioty wpadały na jadące wokół inne samochody. Sytuacja była wyjątkowo niebezpieczna, ponieważ plastikowe kubki z dużą siłą trafiały w szyby, które pękały. Efekty nieodpowiedzialnego zachowania 29-latka widać na zdjęciach opublikowanych przez chojnicką policję.

    Chojnice. Wyrzucał jogurty z samochodu. 29-latek w rękach policji

    "W samochodzie marki Renault właściciel oszacował straty na 1,1 tys. złotych. W autobusie wartość szkody wyniosła 8 tys. złotych. Z kolei w Volkswagenie uszkodzenia wyceniono na 1,3 tys. zł" - czytamy w komunikacie mundurowych.

    W złapaniu mężczyzny pomogły nagrania z kamer i zeznania świadków. "Na podstawie zebranych dowodów 29-latkowi przedstawiono zarzuty uszkodzenia mienia. Za to przestępstwo grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności" - podkreślono.

