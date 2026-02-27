Jak informują lokalni policjanci, do incydentu doszło na trasie Ciecholewy - Chojnice. 29-latek był pasażerem samochodu. W trakcie jazdy zaczął wyrzucać nagle wyrzucać przez szybę jogurty.

Przedmioty wpadały na jadące wokół inne samochody. Sytuacja była wyjątkowo niebezpieczna, ponieważ plastikowe kubki z dużą siłą trafiały w szyby, które pękały. Efekty nieodpowiedzialnego zachowania 29-latka widać na zdjęciach opublikowanych przez chojnicką policję.

Chojnice. Wyrzucał jogurty z samochodu. 29-latek w rękach policji

"W samochodzie marki Renault właściciel oszacował straty na 1,1 tys. złotych. W autobusie wartość szkody wyniosła 8 tys. złotych. Z kolei w Volkswagenie uszkodzenia wyceniono na 1,3 tys. zł" - czytamy w komunikacie mundurowych.

W złapaniu mężczyzny pomogły nagrania z kamer i zeznania świadków. "Na podstawie zebranych dowodów 29-latkowi przedstawiono zarzuty uszkodzenia mienia. Za to przestępstwo grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności" - podkreślono.

