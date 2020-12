Puck: Siłownia działała mimo obostrzeń. Sprawa trafi do sądu

Wbrew obowiązującym zakazom jedna z puckich siłowni była otwarta i dostępna dla klientów. Sprawa trafi do sądu, zajmie się nią też sanepid. Organizatorom grozi grzywna lub nagana, a ze strony sanepidu kara administracyjna w wysokości nawet 30 tys. zł.

- Pracownicy sanepidu w asyście policjantów przeprowadzili kontrole obiektów sportowych oraz handlowych znajdujących się na terenie powiatu puckiego - przekazała oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Pucku Ewa Bresińska.



Urzędnicy wraz z funkcjonariuszami sprawdzali, czy przedsiębiorcy oraz prowadzący inne podmioty działalności przestrzegają nowych restrykcji związanych z zakazem prowadzenia poszczególnych form przedsiębiorczości.

- W trakcie niezapowiedzianych kontroli policjanci ujawnili otwartą siłownię, z której mogły korzystać osoby z zewnątrz, nie uprawiające na co dzień sportu związanego z profesjonalnym współzawodnictwem, które zostało wskazane przez obowiązujące nowe regulacje - dodała Bresińska.

Policjanci skierują wniosek do sądu o ukaranie właściciela za prowadzenie obiektu sportowego pomimo obowiązującego zakazu prowadzenia tego typu działalności. Za to wykroczenie grozi kara grzywny lub nagany.

Odrębną postępowanie w tej sprawie przeprowadzi sanepid, który może nałożyć na organizatora karę administracyjną w wysokości 30 tys. zł.

Policja i pracownicy sanepidu zapowiadają kolejne kontrole w regionie.



