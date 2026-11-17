W skrócie Policja w Gdańsku zatrzymała 27-latka, który w internecie fałszywie twierdził, że zna sprawcę krakowskiego zamachu i planuje kolejne ataki w Polsce.

Zatrzymanemu mężczyźnie postawiono zarzut zawiadomienia o fałszywym alarmie, za co grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.

W strzelaninie na Rynku Głównym w Krakowie 7 listopada zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch funkcjonariuszy policji.

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- Jeden z użytkowników serwisu informował, że zna sprawcę zdarzenia, do którego doszło 7 listopada 2026 roku w Krakowie i wie, gdzie dojdzie do kolejnych takich zdarzeń na terenie Polski - przekazała PAP oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku mł. asp. Aleksandra Kluge.

Gdańsk. 27-latek zatrzymany przez policję. Twierdził, że wie gdzie dojdzie do kolejnych zamachów

Rzeczniczka odniosła się do wpisów z zeszłego tygodnia, które pojawiły się na jednym z ogólnodostępnych portali społecznościowych. Policja zareagowała na te doniesienia i o sprawie został powiadomiony wydział do walki z przestępczością cyfrową Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Śledczy ustalili pełne dane użytkownika, a także aktualny adres jego zamieszkania.

W czwartek funkcjonariusze przy ul. Chmielnej na Starym Mieście zatrzymali 27-letniego mieszkańca Gdańska. Policjanci zabezpieczyli jego urządzenia elektroniczne, w tym telefony komórkowe i komputer. Mężczyzna usłyszał zarzut zawiadomienia o fałszywym alarmie. Za to przestępstwo grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.

W piątek prokuratura zdecydowała o zastosowaniu wobec mężczyzny policyjnego dozoru, a także nakaz powstrzymania się od zamieszczania w sieci jakikolwiek treści mogących powodować u innych użytkowników poczucie zagrożenia popełnienia przestępstwa.

Atak w Krakowie. Zginęło sześć osób, 15 zostało rannych

7 listopada 24-letni zamachowiec wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie i otworzył ogień z broni półautomatycznej do przypadkowych ludzi.

W strzelaninie zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Tego samego dnia w mieszkaniu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim policja ujawniła ciała jego rodziców i siostry z obrażeniami postrzałowymi. Sprawca ataku w Krakowie zmarł w szpitalu 9 listopada.



