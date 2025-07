Pomorscy policjanci zapobiegli możliwemu starciu pseudokibiców, do którego miało dojść 26 lipca tego roku w powiecie lęborskim . W komunikacie podano, że o ich zamiarach świadczył chociażby sprzęt, jaki mundurowi znaleźli w samochodach oraz przy osobach legitymowanych.

"Oprócz gazu pieprzowego mieli rękawice do sztuk walki i ochraniacze na zęby, które częściowo porzucili w lesie, do którego uciekli by uniknąć kontroli policji" - wyjaśniono.