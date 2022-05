Przemyt za 350 mln złotych. Akcja CBŚP

WIADOMOŚCI LOKALNE

Podlaski wydział Prokuratury Krajowej skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko pięciu mieszkańcom woj. pomorskiego, należącym do grupy zajmującej się międzynarodowym obrotem haszyszem. Grupa dokonała też przemytu znacznej ilości kokainy z Ekwadoru do Niemiec i Polski - poinformował Dział Prasowy PK. W sumie wartość obrotu narkotykami i przemytu śledczy oszacowali na 350 mln zł.

Przemytnicy narkotyków z zarzutami