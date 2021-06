W Nowym Świecie koło Kątów Rybackich na Mierzei Wiślanej trwa budowa kanału żeglugowego łączącego Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślaną. Prace prowadzone są na całej szerokości Mierzei zarówno od strony morza, jak i od Zalewu. Budowa nie utrudnia ruchu samochodowego na drodze wojewódzkiej nr 501 łączącej Stegnę z Krynicą Morską.

Zdaniem wykonawców ruch aut w Nowym Świecie za niedługo zostanie przełożony na jeden z dwóch mostów. Jak zapowiedział gdyński Urząd Morski, most Południowy lada moment będzie gotowy do użytku. Obecnie trwają jego testy i próbne obciążenia. Większość robót konstrukcyjnych wykonano także przy moście Północnym.



Przekop Mierzei długi na 23 km

Jak poinformowała rzeczniczka Urzędu Morskiego Magdalena Kierzkowska, planowane jest, samochody po raz pierwszy wjadą na most Południowy najpewniej w przedostatni tydzień czerwca. Docelowo nad kanałem żeglugowym będą dwa mosty obrotowe, otwierane naprzemiennie.

Całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to blisko 23 km, z czego ok. 2,5 km stanowi odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał i cały tor wodny będą miały pięć metrów głębokości.