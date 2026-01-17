Pożar w rodzinnym domu dziecka. Ewakuowano podopiecznych

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

W Nowym Dworze Gdańskim doszło do pożaru rodzinnego domu dziecka. Oficer prasowy policji sierż. szt. Kamil Marzec przekazał Interii, że jedno z dzieci wymagało hospitalizacji ze względu na "gwałtowaną reakcją emocjonalną na traumatyczne doświadczenie". - Przyczyny pożaru zostaną określone po uzyskaniu opinii biegłego z zakresu pożarnictwa - przekazał rzecznik.

Strażacy w odblaskowych mundurach prowadzą akcję gaśniczą przy domu jednorodzinnym pokrytym śniegiem, używając wozów strażackich z podnośnikiem oraz sprzętu gaśniczego, wokół noc i zimowa sceneria.
Pożar w rodzinnym domu dziecka. Jedno z dzieci wymagało hospitalizacjiKPP Nowy Dwór Gdańskimateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W Rodzinnym Domu Dziecka w Nowym Dworze Gdańskim wybuchł pożar.
  • Dziewięcioro dzieci zostało bezpiecznie ewakuowanych przez opiekunów, nikt nie odniósł obrażeń fizycznych.
  • Jedno z dzieci wymagało hospitalizacji z powodu gwałtownej reakcji emocjonalnej.
O bezpiecznej ewakuacji dziewięciorga dzieci przesądziła sprawna reakcja opiekunów. Dzięki zachowaniu przez nich zimnej krwi wszyscy domownicy opuścili płonący budynek przed przybyciem służb.

Na co dzień w placówce przebywa 14 dzieci. - Pięcioro dzieci w chwili zdarzenia przebywało poza obiektem. Nikt nie odniósł obrażeń - przekazał sierż. szt. Kamil Marzec, oficer prasowy policji z Nowego Dworu Gdańskiego.

Jedno z dzieci wymagało hospitalizacji, jednak nie w wyniku obrażeń fizycznych, lecz gwałtownej reakcji na traumatyczne doświadczenie.

    Pożar Rodzinnego Domu Dziecka w Nowym Dworze Gdańskim. Policja czeka na opinię biegłego

    "Funkcjonariusze zabezpieczyli teren na czas prowadzenia akcji gaśniczej oraz wykonywali czynności związane z zapewnieniem bezpieczeństwa. Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Po zakończeniu działań straży pożarnej na miejscu zostaną przeprowadzone oględziny" - poinformowała policja.

    Dzieci zamieszkujące Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Bałtyckiej zostały bezpiecznie ulokowane w Domu Dla Dziecka w Nowym Dworze Gdańskim.

    - Przyczyny pożaru zostaną określone po uzyskaniu opinii biegłego z zakresu pożarnictwa - przekazał Interii sierż. szt. Kamil Marzec.

