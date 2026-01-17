W skrócie W Rodzinnym Domu Dziecka w Nowym Dworze Gdańskim wybuchł pożar.

Dziewięcioro dzieci zostało bezpiecznie ewakuowanych przez opiekunów, nikt nie odniósł obrażeń fizycznych.

Jedno z dzieci wymagało hospitalizacji z powodu gwałtownej reakcji emocjonalnej.

O bezpiecznej ewakuacji dziewięciorga dzieci przesądziła sprawna reakcja opiekunów. Dzięki zachowaniu przez nich zimnej krwi wszyscy domownicy opuścili płonący budynek przed przybyciem służb.

Na co dzień w placówce przebywa 14 dzieci. - Pięcioro dzieci w chwili zdarzenia przebywało poza obiektem. Nikt nie odniósł obrażeń - przekazał sierż. szt. Kamil Marzec, oficer prasowy policji z Nowego Dworu Gdańskiego.

Jedno z dzieci wymagało hospitalizacji, jednak nie w wyniku obrażeń fizycznych, lecz gwałtownej reakcji na traumatyczne doświadczenie.

Pożar Rodzinnego Domu Dziecka w Nowym Dworze Gdańskim. Policja czeka na opinię biegłego

"Funkcjonariusze zabezpieczyli teren na czas prowadzenia akcji gaśniczej oraz wykonywali czynności związane z zapewnieniem bezpieczeństwa. Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Po zakończeniu działań straży pożarnej na miejscu zostaną przeprowadzone oględziny" - poinformowała policja.

Dzieci zamieszkujące Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Bałtyckiej zostały bezpiecznie ulokowane w Domu Dla Dziecka w Nowym Dworze Gdańskim.

- Przyczyny pożaru zostaną określone po uzyskaniu opinii biegłego z zakresu pożarnictwa - przekazał Interii sierż. szt. Kamil Marzec.

