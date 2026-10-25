Zdarzenie potwierdził rzecznik prasowy Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej mł. asp. Dawid Westrych. W przesłanym Interii komunikacie poinformował, że ogień pojawił się w niedzielę przed południem.

"Około godziny 11.20 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze w restauracji Młyn przy ul. Wolności w Bytowie (woj. pomorskie - red.). Ogień pojawił się w pomieszczeniach kuchennych, a następnie rozprzestrzenił się na poddasze budynku" - czytamy.

Pomorskie. Pożar restauracji w Bytowie, na miejscu 17 zastępów straży pożarnej

Westrych ujawnił, że przed przybyciem służb z budynku ewakuowały się dwie osoby. "Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał" - podkreślił w przesłanym nam komunikacie.

W działaniach ratowniczo-gaśniczych uczestniczyło 17 zastępów straży pożarnej. Na miejscu obecny był też też m.in. zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bytowie, st. bryg. Krzysztof Rychter.

Akcja straży pożarnej w Bytowie KP PSP BYTÓW materiały prasowe

"Obecnie strażacy prowadzą działania gaśnicze oraz prace rozbiórkowe, które mają umożliwić dotarcie do ukrytych zarzewi ognia i dokładne dogaszenie pożaru" - przekazał Interii rzecznik prasowy Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Przed godz. 18 straż poinformowała, że pożar został zlokalizowany. - Sytuacja jest opanowana, od ponad godziny pożar nie rozprzestrzenia się. Trwa przelewanie i dogaszanie pozostałych zarzewi ognia - poinformował w rozmowie z rzecznik pomorskiej PSP w rozmowie z PAP.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) przekazała, że w związku ze zdarzeniem na miejscu występowały utrudnienia w ruchu drogowym.

"Na czas akcji gaśniczej zamknięty odcinek DK20 (ul. Wolności) pomiędzy rondem (skrzyżowanie z ul. Dworcową) a ul. 1 Maja. Policja kieruje pojazdy na objazd ulicami miasta" - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie GDDKiA.



