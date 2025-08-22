Pożar remizy OSP w Helu . Akcja służb na miejscu, są ranni strażacy

W skrócie Pożar zniszczył część remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Helu oraz sąsiednią restaurację i budynek gospodarczy parafii.

W akcji gaśniczej uczestniczyło 12 zastępów, dwóch strażaków zostało rannych.

Mieszkańcy Helu aktywnie pomagali w wynoszeniu sprzętu z remizy, co pozwoliło uratować część mienia.

W nocy z czwartku na piątek doszło do pożaru restauracji, która sąsiadowała z remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Helu. Jak przekazał w rozmowie z Interią oficer prasowy mł. kpt. Maciej Kuptz z Komendy Powiatowej PSP w Pucku, zgłoszenie służby otrzymały o godz. 2:42.

Niestety w wyniku pożaru płomienie dostały się na poddasze i elewację remizy. Obecnie na miejscu znajduje się 12 zastępów straży pożarnej. - W tym momencie trwa dogaszanie - poinformował mundurowy. Dodał także, że rannych zostało dwóch strażaków. Jeden z nich związany jest z helską jednostką.

Pożar zniszczył remizę OSP w Helu. Dwóch strażaków rannych

Jednostka w Helu opublikowała komunikat w mediach społecznościowych, w którym przekazała, że części budynku nie udało się uratować. "Część remizy spłonęła, a my z bólem patrzyliśmy, jak płomienie niszczą miejsce, w którym od lat służymy mieszkańcom Helu" - napisano.

"Informujemy, że w trakcie działań gaśniczych w nocy z 21/22 sierpnia spaleniu uległy: budynek remizy OSP Hel, budynek gospodarczy parafii, restauracja" - przekazano. Zaznaczono przy tym, że w czasie akcji gaśniczej jeden ze strażaków został poszkodowany.

"Z całego serca dziękujemy mieszkańcom Helu za bohaterską pomoc w wynoszeniu sprzętu i rzeczy z garażu naszej remizy. Wasza szybka reakcja i wsparcie pozwoliły uratować część mienia, to dla nas bezcenne" - napisano.

Mundurowi przekazali również, że "nikt więcej nie ucierpiał". "Ale to, co zostało zniszczone, boli szczególnie, bo remiza to nie tylko mury, to nasze życie, nasze wspomnienia, nasza codzienna gotowość, by nieść pomoc" - wyjaśniono.

"Dziś potrzebujemy waszego wsparcia jak nigdy dotąd. Wierzymy, że razem przetrwamy ten trudny czas i odbudujemy to, co straciliśmy. Dziękujemy za każde dobre słowo, za każdą wyciągniętą dłoń i za to, że jesteście z nami. Hel zawsze był silny jednością i tak będzie i tym razem" - podkreślono.

