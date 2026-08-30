W skrócie Strażacy opanowali pożar hali produkcyjno-magazynowej przy ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni, w której znajdowały się zabawki z tworzyw sztucznych.

W nocy całkowicie zniszczone zostało wnętrze obiektu, a dach hali częściowo zapadł się do środka.

Służby zalecają mieszkańcom zamykanie okien i unikanie spacerów w pobliskim lesie ze względu na toksyczne produkty spalania, a jakość powietrza jest monitorowana przez specjalistyczną grupę ratownictwa chemicznego.

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Zgłoszenie o pożarze hali o wymiarach 200 na 50 metrów wpłynęło do służb o godzinie 1.40. Na miejsce skierowano siły i środki z Gdyni oraz sąsiednich powiatów województwa pomorskiego.

Po przybyciu pierwszych zastępów stwierdzono, że pożar całkowicie objął część administracyjną oraz produkcyjno-magazynową obiektu.

- Pożar jest już opanowany, ogień nie rozprzestrzenił się na inne obiekty. Wnętrze hali uległo całkowitemu zniszczeniu - przekazał Interii oficer prasowy gdyńskiej straży pożarnej st. kpt. Paweł Przybyłowicz. - Czekamy na nadzór budowlany, by móc zacząc używać ciężkiego sprzętu - dodał, tłumacząc, że w części hali zapadł się dach.

Pożar hali w Gdyni KM PSP Gdynia materiał zewnętrzny

Konieczne jest też wykonanie otworów rewizyjnych w konstrukcji i ścianach budynku. - Musimy dotrzeć do wszystkich zarzewi ognia - wyjaśnił strażak.

Pożar hali w Gdyni KM PSP Gdynia materiał zewnętrzny

Gdynia. Spłonęła hala z zabawkami. Służby wydały zalecenie dla mieszkańców

Na miejscu od około godziny 2 w nocy nieprzerwanie pracuje 53 strażaków. Od godziny 8 trwa wymiana ratowników.

Brak jest informacji, aby wewnątrz budynku ktokolwiek przebywał. Z informacji straży wynika, że ostatnie osoby opuściły obiekt w sobotę po godzinie 13.

Pożar hali w Gdyni KM PSP Gdynia materiał zewnętrzny

W części produkcyjno-magazynowej obiektu znajdowały się zabawki z tworzyw sztucznych. Służby zalecają mieszkańcom zamykanie okien oraz unikanie spacerów w pobliskim lesie ze względu na toksyczne produkty spalania.

Sytuację pod kątem czystości powietrza stale monitoruje zastęp specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego z Gdyni.



