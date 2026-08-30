Pożar hali z zabawkami w Gdyni. Wielka akcja straży, runął dach budynku

Dagmara Pakuła

Dagmara Pakuła

Strażacy walczą ze skutkami pożaru hali produkcyjno-magazynowej przy ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni. Jak dowiedziała się Interia, wnętrze obiektu uległo całkowitemu zniszczeniu, dach budynku częściowo zapadł się do środka. W hali znajdowały się zabawki z tworzyw sztucznych. Rano ogień został opanowany i nie rozprzestrzenia się na sąsiednie budynki.

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Zgliszcza po pożarze hali z zabawkami w Gdyni, widoczny dwupiętrowy czerwony budynek z wypalonymi oknami.
Pożar hali z zabawkami w GdyniKM PSP Gdyniamateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Strażacy opanowali pożar hali produkcyjno-magazynowej przy ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni, w której znajdowały się zabawki z tworzyw sztucznych.
  • W nocy całkowicie zniszczone zostało wnętrze obiektu, a dach hali częściowo zapadł się do środka.
  • Służby zalecają mieszkańcom zamykanie okien i unikanie spacerów w pobliskim lesie ze względu na toksyczne produkty spalania, a jakość powietrza jest monitorowana przez specjalistyczną grupę ratownictwa chemicznego.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Zgłoszenie o pożarze hali o wymiarach 200 na 50 metrów wpłynęło do służb o godzinie 1.40. Na miejsce skierowano siły i środki z Gdyni oraz sąsiednich powiatów województwa pomorskiego.

Po przybyciu pierwszych zastępów stwierdzono, że pożar całkowicie objął część administracyjną oraz produkcyjno-magazynową obiektu.

- Pożar jest już opanowany, ogień nie rozprzestrzenił się na inne obiekty. Wnętrze hali uległo całkowitemu zniszczeniu - przekazał Interii oficer prasowy gdyńskiej straży pożarnej st. kpt. Paweł Przybyłowicz. - Czekamy na nadzór budowlany, by móc zacząc używać ciężkiego sprzętu - dodał, tłumacząc, że w części hali zapadł się dach.

Dwupiętrowy budynek o czerwonej elewacji i dużych przeszklonych oknach, znacznie zniszczony przez pożar, z widocznymi zwęglonymi fragmentami ścian i wewnętrznym światłem ognia.
Pożar hali w GdyniKM PSP Gdyniamateriał zewnętrzny

Konieczne jest też wykonanie otworów rewizyjnych w konstrukcji i ścianach budynku. - Musimy dotrzeć do wszystkich zarzewi ognia - wyjaśnił strażak.

Wielki pożar hali przemysłowej, straż pożarna prowadzi akcję gaśniczą z użyciem wozu strażackiego i drabiny mechanicznej, wokół rozłożone są węże gaśnicze.
Pożar hali w GdyniKM PSP Gdyniamateriał zewnętrzny

Gdynia. Spłonęła hala z zabawkami. Służby wydały zalecenie dla mieszkańców

Na miejscu od około godziny 2 w nocy nieprzerwanie pracuje 53 strażaków. Od godziny 8 trwa wymiana ratowników.

Brak jest informacji, aby wewnątrz budynku ktokolwiek przebywał. Z informacji straży wynika, że ostatnie osoby opuściły obiekt w sobotę po godzinie 13.

Spalony budynek magazynowy z widocznymi zniszczeniami i gęstym dymem unoszącym się nad konstrukcją, na pierwszym planie kilku strażaków w pełnym umundurowaniu oraz wąż strażacki rozciągnięty na ziemi.
Pożar hali w GdyniKM PSP Gdyniamateriał zewnętrzny

W części produkcyjno-magazynowej obiektu znajdowały się zabawki z tworzyw sztucznych. Służby zalecają mieszkańcom zamykanie okien oraz unikanie spacerów w pobliskim lesie ze względu na toksyczne produkty spalania.

Sytuację pod kątem czystości powietrza stale monitoruje zastęp specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego z Gdyni.

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Dagmara Pakuła
Dagmara Pakuła


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