Jak poinformowało Radio Gdańsk, ogień pojawił się przed godziną 13 na terenie zakładu produkującego aerozole w Charnowie, w gminie Ustka. Na miejsce skierowano liczne zastępy straży pożarnej, a do akcji wciąż dojeżdżają kolejne jednostki.

- Przed 13 odebraliśmy zgłoszenie o pożarze w zakładzie produkcyjnym na terenie Charnowa. Skierowani na miejsce policjanci ustalili, że pożar objął całą halę produkcyjną - przekazał oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku mł. asp. Amadeusz Galus.

Funkcjonariusz dodał, że wszyscy pracownicy przebywający na terenie zakładu zostali ewakuowani. - Służby ewakuowały również pobliskich mieszkańców w promieniu 200 metrów od zakładu. Dopiero po zakończeniu działań gaśniczych będzie można przeprowadzić niezbędne czynności, zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego zdarzenia - tłumaczył policjant.

Aktualnie trwają działania mające na celu ugaszenie pożaru.

Gęsty dym nad miejscowością. Trwa akcja strażaków

Według relacji świadków nad zakładem unosi się wysoki słup czarnego dymu, który jest widoczny nawet z odległych miejscowości. Strażacy prowadzą działania gaśnicze i starają się opanować rozprzestrzeniający się ogień.

Na ten moment nie są znane przyczyny wybuchu pożaru. Nie przekazano również informacji o osobach poszkodowanych.

Pożar fabryki aerozoli w Charnowie. Władze apelują do mieszkańców

W związku z pożarem oraz możliwością występowania w powietrzu szkodliwych substancji, władze gminy Ustka wydały komunikat skierowany do mieszkańców okolicy.

"W związku z pożarem w Charnowie oraz możliwością występowania w powietrzu szkodliwych substancji, prosimy o pozostanie w domach i ograniczenie wychodzenia na zewnątrz do niezbędnego minimum. Zalecamy zamknięcie okien i drzwi oraz wyłączenie wentylacji mechanicznej." - przekazał wójt gminy Ustka Rafał Konon.

Służby podkreślają, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Kolejne informacje dotyczące pożaru i ewentualnych zagrożeń mają być przekazywane wraz z rozwojem akcji ratowniczo-gaśniczej.





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