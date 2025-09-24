Poważna awaria w Gdyni i okolicach. Władze wydały pilny komunikat

Poważna awaria w Gdyni i okolicach. Władze wydały komunikat
"W związku z awarią sieci ciepłowniczej należącej do Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gdyni nastąpiła przerwa w dostawie ciepłej wody do odbiorców w Gdyni, Rumi i Redzie" - napisano w oficjalnym komunikacie Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gdyni. O awarii poinformowały również władze miasta w mediach społecznościowych.
Jak dodano dalej w oświadczeniu, dokładne miejsce awarii jest lokalizowane. "O postępach prac będziemy Państwa informować na bieżąco" - przekazano.
Gdynia i okolice odcięte od ciepłej wody. Wydano komunikat
Przed godz. 17:30 poinformowano, że awaria została opanowana. "Ruszyło ponowne pompowanie ciepłej wody. Wieczorem (środa, 24 września) usługa zostanie przywrócona w kolejnych dzielnicach, kolejno w kierunku: Witomina, Dąbrowy, centrum miasta i dzielnic północnych" - napisano w zaktualizowanym komunikacie władz Gdyni.
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni poinformowało natomiast, że miejscem awarii było skrzyżowanie ul. Żelaznej z ul. Unruga na gdyńskim Pogórzu, przy źródle EC Gdynia.
"Miejsce awarii zostało odcięte i wykonano obejście" - napisano.
"W tej chwili system jest odbudowywany i jesteśmy w trakcie uzupełniania wody. W ciągu najbliższych godzin planujemy przywrócić pełną sprawność systemu" - wyjaśniono.