Poważna awaria w Gdyni i okolicach. Władze wydały pilny komunikat

Poważna awaria w Gdyni i okolicach. Władze wydały komunikat

"W związku z awarią sieci ciepłowniczej należącej do Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gdyni nastąpiła przerwa w dostawie ciepłej wody do odbiorców w Gdyni, Rumi i Redzie" - napisano w oficjalnym komunikacie Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gdyni. O awarii poinformowały również władze miasta w mediach społecznościowych.