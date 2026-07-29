Zgłoszenie wpłynęło do służb w środę przed godz. 12. Według wstępnych informacji pożar wybuchł w hali zakładu produkującego laminaty. Ogniem objęty jest obiekt o wymiarach ok. 15 na 50 metrów.

Jak poinformował Interię mł. asp. Dawid Westrych na miejscu pracuje 16 zastępów straży pożarnej, m.in. specjalistyczna grupa chemiczno-ekologiczna z Gdyni.

Z budynku ewakuowały się 22 osoby. Jedna z nich, po zgłoszeniu słabego samopoczucia związanego z podtruciem gazami pożarowymi, została przetransportowana do szpitala.

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Z uwagi na duże zadymienie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców powiatów kościerskiego i kartuskiego ostrzeżenia. "Uwaga! Pożar zakładu przemysłowego w Skorzowie" - podano w komunikacie.

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"Duże zadymienie. Zamknij okna. Jeżeli możesz zostań w domu. Nie zbliżaj się do miejsca akcji" - dodano w komunikacie.

Służby informują, że pożar został już zlokalizowany i nie rozprzestrzenia się, jednak strażacy nadal prowadzą intensywne działania gaśnicze. Według wstępnych informacji spłonęło ok. 80 proc. powierzchni budynku.





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