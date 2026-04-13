Potężny pożar na drodze do budowy elektrowni. Znaczne straty

Alicja Krause

Nieopodal miejsca, gdzie ma powstać pierwsza polska elektrownia jądrowa, doszło do pożaru - potwierdziła polsatnews.pl Anetta Potrykus z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. - Pracujemy na miejscu zdarzenia. Planowane są intensywne działania z biegłym ws. pożarnictwa. Nie wykluczony jest udział osób trzecich - przekazała policjantka.

Dwa pojazdy budowlane w gęstym dymie, strażacy gaszą pożar, w tle drzewo bez liści i nocne otoczenie.
W skrócie

  • Niedaleko planowanej budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej wybuchł pożar, w którym zniszczonych zostało pięć maszyn budowlanych.
  • Policja nie wyklucza udziału osób trzecich w zdarzeniu i prowadzi intensywne działania z udziałem biegłego w sprawie pożarnictwa.
  • Na miejscu interweniowała jedna jednostka Państwowej Straży Pożarnej oraz pięć jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.
Jako pierwszy o sprawie poinformował portal Choczewo24, wskazując, że pożar wybuchł w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Informację w tej sprawie potwierdziła następnie polsatnews.pl asp. sztab. Anetta Potrykus z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, wskazując, że zniszczeniu uległo pięć maszyn budowlanych.

Jak dodała policjantka, niewykluczony jest udział osób trzecich.- Pracujemy na miejscu zdarzenia. Planowane są intensywne działania z biegłym ws. pożarnictwa - zapewniła.

Pożar na drodze do elektrowni. W ogniu maszyny budowlane

Rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie ogn. Grzegorz Hinz przekazał z kolei Interii, że zgłoszenie w sprawie pożaru dotarło do służb w niedzielę o godz. 22:51. Na miejscu interweniowała jedna jednostka Państwowej Straży Pożarnej oraz pięć jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Ogn. Hinz potwierdził przy tym, że pożarowi uległy maszyny do budowy dróg.

Zobacz również:

Pożar składowiska opon w Rożentalu
Pomorskie

Pożar składowiska opon na Pomorzu. Ponad 100 strażaków walczy z ogniem

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

Zgodnie z relacją strażaka, ogień pojawił się w miejscowości Słajszewo w gminie Choczewo, tuż przy miejscu, gdzie powstać ma pierwsza polska elektrownia jądrowa.

Jak czytamy na oficjalnej stronie gminy, za realizację projektu odpowiada spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, natomiast budowa elektrowni "wpłynie korzystnie na rozwój regionu" i "wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Pomorza oraz kraju".

Zobacz również:

Polski pilot zginął w zderzeniu dwóch szybowców na Słowacji
Świat

Katastrofa szybowców w górach. Nie żyje Polak

Agata Sucharska
Agata Sucharska
Orban traci władzę. Co dalej z Ziobrą i Romanowskim?Polsat News

