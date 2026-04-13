W skrócie Niedaleko planowanej budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej wybuchł pożar, w którym zniszczonych zostało pięć maszyn budowlanych.

Policja nie wyklucza udziału osób trzecich w zdarzeniu i prowadzi intensywne działania z udziałem biegłego w sprawie pożarnictwa.

Na miejscu interweniowała jedna jednostka Państwowej Straży Pożarnej oraz pięć jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Jako pierwszy o sprawie poinformował portal Choczewo24, wskazując, że pożar wybuchł w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Informację w tej sprawie potwierdziła następnie polsatnews.pl asp. sztab. Anetta Potrykus z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, wskazując, że zniszczeniu uległo pięć maszyn budowlanych.

Jak dodała policjantka, niewykluczony jest udział osób trzecich.- Pracujemy na miejscu zdarzenia. Planowane są intensywne działania z biegłym ws. pożarnictwa - zapewniła.

Pożar na drodze do elektrowni. W ogniu maszyny budowlane

Rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie ogn. Grzegorz Hinz przekazał z kolei Interii, że zgłoszenie w sprawie pożaru dotarło do służb w niedzielę o godz. 22:51. Na miejscu interweniowała jedna jednostka Państwowej Straży Pożarnej oraz pięć jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Ogn. Hinz potwierdził przy tym, że pożarowi uległy maszyny do budowy dróg.

Zgodnie z relacją strażaka, ogień pojawił się w miejscowości Słajszewo w gminie Choczewo, tuż przy miejscu, gdzie powstać ma pierwsza polska elektrownia jądrowa.

Jak czytamy na oficjalnej stronie gminy, za realizację projektu odpowiada spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, natomiast budowa elektrowni "wpłynie korzystnie na rozwój regionu" i "wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Pomorza oraz kraju".

Orban traci władzę. Co dalej z Ziobrą i Romanowskim? Polsat News